ATP Finals, Djokovic: "La vittoria più bella contro Federer"

19-11-2022 21:56

Novak Djokovic si è qualificato per l’ottava volta all’atto conclusivo delle ATP Finals. Il tennista serbo è alla caccia del sesto titolo nel torneo di fine stagione e in conferenza stampa in quel di Torino ha voluto ripercorrere le sue esperienze in questa manifestazione: “La vittoria più bella delle Finals è stata quella contro Roger Federer, credo fosse il 2014 o 2015″.

Djokovic ha vinto tanto nel torneo conclusivo della stagione ATP, ma ci ha anche perso: “La sconfitta più dura, invece, anche se ce ne sono due, forse è stata quella contro Andy Murray nel 2016. Stavamo lottando per il numero uno di fine anno e ha vinto lui”.

Poi in conferenza stampa si è avuto modo di parlare anche del ricco montepremi e chiesto a Djokovic se pensasse ai dollari. Allora il serbo ha risposto con una battuta: “No, penso solo agli euro e ai dinari. La gente può vedere che guadagniamo molto, anche se non si parla mia di tasse e alte spese”.

“Il denaro non è mai stato uno scopo nella mia vita. Io sono stato molto fortunato, questa è una conseguenza del mio tennis e del successo che ho avuto – ha aggiunto a riguardo Djokovic -. Penso che ogni euro che ho guadagnato arrivi da lavoro, lacrime e sudore”.

“Ma non do niente per scontato, perché so cosa significhi non avere nulla a tavola, una famiglia di cinque persone, la guerra. Non dimentichiamo da dove arrivo – ha concluso Djokovic -, in che periodo sono cresciuto. Conosco perfettamente l’altro lato, che mi aiuta nella vita ad apprezzare ogni cosa”.