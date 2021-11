ATP Finals, Medvedev: "Agli Australian Open ci sarò"

12-11-2021 13:50

“Andrò all’Australian Open, ma non voglio parlare delle mie questioni mediche. Il regolamento è chiaro, chi ci va è perché è vaccinato contro il Covid”. Così Daniil Medvedev, numero 2 del mondo che si prepara ad affrontare le ATP Finals a Torino, ha sciolto le riserve sulla sua partecipazione al primo torneo del Grande Slam del 2022. “E’ una decisione personale, non bisogna divulgare informazioni su questo tema” aveva dichiarato al riguardo il 25enne russo vincitore degli ultimi US Open, quando ha impedito a Novak Djokovic di completare il Grande Slam dominandolo in finale.

