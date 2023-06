ATP Halle, Sinner: “Imparo a ogni match, oggi buone sensazioni”

Il tennista altoatesino accede al secondo turno del torneo tedesco dopo aver battuto il francese Richard Gasquet con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-2.

20-06-2023 22:57

Torna a sorridere Jannik Sinner che in terra tedesca non sbaglia l’appuntamento al torneo di Halle e conquista il secondo turno.

Il tennista azzurro si è trovato di fronte il francese Richard Gasquet ed è riuscito a prevalere 2-1 con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-2 dopo una battaglia di due ore e mezza. Per Sinner è la seconda vittoria sull’erba, superficie che ancora lo vede alle prese con qualche incertezza ma in crescita rispetto alle ultime uscite.

La vittoria di oggi porta il tennista numero nove nel ranking a riscattare l’ultimo brutto ko ottenuto in Olanda, anche un po’ inaspettatamente, per mano di Emil Ruusuvuori che nei sei precedeti non era mai riuscito ad avere la meglio e che invece poche settimane fa si è tolto una bella soddisfazione. Ora il prossimo avversario sarà un derby tutto italiano visto che anche Lorenzo Sonego è riuscito a vincere battendo in tre set il russo Aslan Karatsev.

“Ogni volta imparo qualcosa da questi match – ha affermato Sinner al termine – sull’erba devo ancora crescere molto, è un terreno che rispetto ad altri mi dà qualche insidia in più, ma dopo il ko in Olanda mi sono allenato tanto e sto cercando di trovare il mio gioco e di migliorare il movimento, oggi le sensazioni erano buone e sono contento di questo risultato”.