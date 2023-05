ATP Madrid, Alcaraz di nuovo campione: battuto Struff

Secondo successo consecutivo sulla terra rossa della capitale spagnola per il giovane fenomeno, al decimo titolo in carriera.

07-05-2023 21:50

Nuova bella vittoria per Carlos Alcaraz, che ha trionfato per il secondo anno consecutivo nel Masters 1000 di Madrid. Il giovane fenomeno murciano ha fatto proseguire così il suo bel momento di forma con la vittoria sulla terra rossa della capitale spagnola. Battuto in finale in tre set il lucky loser Jan-Lennard Struff.

Una bella cavalcata dalla prima partita per Alcaraz in quel di Madrid, dove però la finale non è stata affatto facile. Ci sono infatti voluti tre parziali in due ore e 25 minuti di gioco per portarsi a casa il decimo titolo ATP della sua formidabile giovane carriera: 6-4, 3-6, 6-3 il punteggio finale in suo favore.

Nel 2023 finora Alcaraz è stato davvero straordinario sulla terra rossa con ben 19 vittorie su 20 incontri, stagione in cui ha già conquistato su questa superficie Buenos Aires e Barcellona prima appunto di Madrid. Quest’anno ha vinto anche il Masters 1000 sul cemento americano di Indian Wells.

Grande prestazione, comunque, da parte di Struff, numero 65 del mondo ma anche primo giocatore nella storia a raggiungere la finale di un Masters 1000 da lucky loser. Alcaraz resta numero due a soli cinque punti da Novak Djokovic e ora sarà il favorito ai prossimi Internazionali d’Italia in programma a Roma.