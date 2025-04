Madrid, Cinà spaventa Korda ma cede al terzo set: ora Federico si candida a mina vagante agli Internazionali di Roma

Nonostante la sconfitta Cinà ha ancora una volta impressionato per il livello di gioco espresso contro Korda a Madrid. E ora Federico si candida a essere la sorpresa degli Internazionali d'Italia

Si conclude al secondo turno il Masters 1000 di Madrid di Federico Cinà, bravissimo a tenere testa al n°24 ATP Sebastian Korda per due set interi, prima di cedere poi nel terzo con il risultato finale di 6-3 3-6 6-1, dopo aver perso un sanguinoso game al servizio perso in avvio di parziale. Ottimi segnali comunque da parte del 18enne azzurro, che si confermata i prospetti più interessanti del tennis mondiale e che ora si candida a un ruolo da mina vagante agli Internazionali d’Italia.

Cinà tiene testa a Korda per due set

Dopo la convincente vittoria in due set su Coleman Wong all’esordio al Masters 1000 di Madrid, Federico Cinà era atteso da una sfida ben più probante al secondo turno contro il n°24 al mondo Sebastian Korda. Ma a dispetto dell’enorme divario nel ranking – i due sono separati dabbene 349 posizioni in classifica – e della differenza di esperienza, tra i due c’è stata vera e propria partita.

Merito di Cinà, che – consapevole di non avere nulla da perdere e di come questa sia un’esperienza che in ogni caso lo aiuterà a crescere – parte subito aggressivo provando subito a impensierire Korda, costretto ad annullare palla break nel primo gioco. Successivamente lo statunitense cresce ed è lui a prendere in mano le redimi del gioco, strappando l’abbattuta all’azzurro nel quarto game e andandoci nuovamente vicino nel sesto, prima di chiudere il parziale d’apertura sul 6-3.

A questo punti molti nelle condizioni di Cinà avrebbero potuto vedere in Korda uno scoglio insormontabile, ma non il talentoso classe 2007, che al rientro in campo nel secondo set dimostra subito di essersi messo alle spalle il primo parziale gestendo alla grande i propri turni di battuta e trovando infine anche il break decisivo nel sesto gioco, che gli permetterà poi di rimontare il computo dei set con un risultato a specchio rispetto al primo.

Cinà cede nel terzo set

Arrivati al terzo set, Cinà paga qualche doppio fallo di troppo nel suo primo game al servizio, dove finisce col cedere la battuta dopo aver salvato due palle break e fallito altrettante chance di chiudere il game. Questo game lascia inevitabilmente delle scorie nella testa di Federico, che non riesce più a impensierire in risposta Korda, il quale invece trova un secondo break nel sesto game, andando così a chiudere il set decisivo nel gioco successivo per 6-1