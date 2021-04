Atp Marbella: Fognini eliminato in due set da Munar

Brutto esordio di Fabio Fognini nel torneo spagnolo di Marbella. Il nostro tennista aveva chiesto ed ottenuto una wild card per giocare il torneo in Spagna in vista del prossimo impegno sulla terra rossa di Montecarlo.

Fognini viene nettamente battuto in 1 ora e 23 minuti dallo spagnolo Munar in due set a zero: 6-2,6-1. Non certo un buon viatico per il torneo di Monte Carlo, dove Fabio è chiamato a difendere il titolo conquistato nell’ultima edizione.

La partita non è mai praticamente in discussione, con Fognini che è apparso totalmente sconnesso con quanto accadeva in campo per lunghi tratti del match, non riuscendo ad accelerare nei momenti decisivi. Completamente diverso l’atteggiamento dello spagnolo, entrato subito carico in partita e che ha vinto meritatamente il match.

Lo spagnolo ora affronterà Ivashka, vincente nel primo pomeriggio contro Fokina, mentre per l’Italia rimane in gara solo Gianluca Mager, in campo in questi minuti contro Ruud.

OMNISPORT | 08-04-2021 15:53