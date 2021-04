ATP Montecarlo, il programma di martedì: otto gli italiani in campo

Sarà un programma molto fitto quello che andrà in scena martedì sui campi del Monte Carlo Country Club. A causa del rinvio per pioggia di diversi match in calendario lunedì pomeriggio, agli incontri già previsti per la giornata di domani si è dovuto trovare lo spazio per aggiungere anche quelli interrotti o neppure iniziati nelle ventiquattro ore precedenti.

Il risultato, per quel che riguarda i colori italiani, è che vedremo in campo ben otto azzurri. Oltre a Caruso contro Catarina e Fabbiano contro Hurkacz (incontri già avviati), assisteremo alle sfide di Fognini contro Kecmanovic, di Travaglia contro Pablo Carreno Busta, di Cecchinato contro il qualificato Dominik Koepfer e del neovincitore a Cagliari Lorenzo Sonego contro Marton Fucsovics.

Catalizzeranno poi le attenzioni dei tanti appassionati nostrani i debutti nel torneo di Matteo Berrettini (opposto ad Alejandro Davidovich Fokina) e di Jannik Sinner, pure lui chiamato ad affrontare un avversario iberico (Albert Ramos-Vinolas).

Di seguito il programma completo del singolare maschile:

Court Rainier III – Ora italiana: 11:00

1. [15] Fabio Fognini vs Miomir Kecmanovic SRB

2. Felix Auger-Aliassime CAN vs [16] Cristian Garin CHI

3. [4] Stefanos Tsitsipas GRE vs Aslan Karatsev RUS

4. Alejandro Davidovich Fokina SPA vs [8] Matteo Berrettini

Court des Princes – Ora italiana: 11:00

1. Albert Ramos-Vinolas SPA vs Jannik Sinner

2. Daniel Evans GBR vs Dusan Lajovic SRB

3. [14] Grigor Dimitrov BUL vs Jan-Lennard Struff GER

4. [Q] Stefano Travaglia vs [12] Pablo Carreno Busta SPA

Court 2 – Ora italiana: 11:00

1. Guido Pella ARG vs [WC] Lucas Pouille FRA

2. [Q] Thomas Fabbiano vs [13] Hubert Hurkacz POL

3. Taylor Fritz USA vs [9] Roberto Bautista Agut ESP

4. Karen Khachanov RUS vs Laslo Djere SRB

Court 9 – Ora italiana: 11:00

1. [Q] Marco Cecchinato vs [Q] Dominik Koepfer GER

2. [Q] Salvatore Caruso vs [WC] Lucas Catarina MON

3. [WC] Holger Vitus Nodskov Rune DEN vs Casper Ruud NOR

4. Lorenzo Sonego vs Marton Fucsovics UNG

Court 11 – Ora italiana: 11:00

1. [Q] Federico Delbonis ARG vs Adrian Mannarino FRA

2. Jeremy Chardy FRA vs Alexander Bublik KAZ

3. [Q] Alexei Popyrin AUS vs Pablo Andujar SPA

4. Filip Krajinovic SRB vs Nikoloz Basilashvili GEO

OMNISPORT | 12-04-2021 21:42