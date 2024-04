ATP Montecarlo, Sinner gioca a ping pong con Le Iene: Jannik sta al gioco dopo l'iniziale "no" a Stefano Corti

Colpo di scena: dopo l'iniziale e plateale diniego, Jannik Sinner ha accettato l'invito dell'inviato della trasmissione cult di Italia 1: chissà chi ha vinto la partita.

Prima il no, poi il passo indietro. Jannik Sinner, dopo l’iniziale e plateale rifiuto, si è prestato al gioco e ha accettato di giocare a tennistavolo con Stefano Corti, inviato de Le Iene, il programma cult di Italia 1. Le immagini del singolare incontro di ping pong – come è volgarmente etichettato questo nobile e praticatissimo sport – saranno diffuse in onda durante la prossima puntata della trasmissione, nella serata di martedì 9 aprile. E dire che Jannik era sembrato così infastidito in un primo momento. Ma Le Iene, si sa, sanno essere molto insistenti. Ed evidentemente convincenti.

ATP Montecarlo, Le Iene intercettano Sinner sul Centrale

Venerdì il rosso di San Candido si è allenato sul centrale di Montecarlo, praticamente a due passi di casa sua, in previsione del Masters 1000 a cui prenderà parte la prossima settimana: entrerà in gioco direttamente dal secondo turno. La sua presenza ha calamitato l’attenzione di numerosi tifosi e appassionati e, dalle tribune, sono sbucati fuori pure quelli de Le Iene, trasmissione cult di Italia 1 che spesso è entrata “a gamba tesa” su vicende sportive. L‘inviato Stefano Corti e la sua troupe ci hanno provato con Sinner, invitato a una singolare “partita” non a tennis, ma in un altro sport.

La sfida a ping pong e la risposta di Jannik a Stefano Corti

L’inviato de Le Iene ha avvicinato Jannik al termine dell’allenamento e gli ha lanciato la bizzarra proposta. Il Corriere della Sera riporta con precisione le sue parole: “Visto che sei iper-competitivo, abbiamo detto a tennis perdiamo sicuro… e allora tre colpi a ping pong?“. Sinner è andato avanti, poi ha lanciato un’occhiata a Corti e gli ha risposto subito prima di immettersi negli spogliatoi: “No, no guarda… io con Le Iene…”. Nuovo assalto: “Nessuna domanda, solo tre palline veloci a ping pong, abbiamo la rete qui dietro”. E nuovo rimbalzo di Jannik: “Devo fare il trattamento e dopo il trattamento è tardi”.

Stile Sinner: dice no a Le Iene e si trattiene con tutti i tifosi

Se un Sinner così infastidito probabilmente non lo si era mai visto (ma che pure nel “no” all’inedito “sfidante” ha mantenuto un atteggiamento signorile, senza scomporsi più di tanto e senza utilizzare modi ed espressioni poco consone al suo status di campione amato a tutte le latitudini), ai tifosi e a chi gli chiedeva scatti e autografi il campione altoatesino si è concesso subito, senza problemi. Lo dimostrano i video diffusi dagli stessi organizzatori del torneo del Principato. Per gli appassionati un minuto da dedicare Jannik lo trova sempre.

Colpo di scena: Sinner ha accettato di giocare a ping pong

Dopo l’iniziale diniego, però, a quanto pare Sinner si è prestato al gioco. Lo confermano Le Iene, che hanno inviato in anteprima una clip della curiosa partita a tennistavolo tra Jannik e Corti. Si legge nella nota diffusa dall’ufficio stampa del programma: “Nei giorni scorsi, sui principali quotidiani nazionali e maggiori siti sportivi si è parlato di un ‘rifiuto’ da parte del tennista Jannik Sinner, numero due nella classifica mondiale, che non avrebbe accettato una sfida lanciata dall’inviato Stefano Corti. Domani sera, invece, andrà in onda il servizio in cui Sinner scenderà in campo per sfidare la Iena in un incontro di ping-pong“. Appuntamento alla prima serata di martedì 9 aprile su Italia 1 per scoprire chi ha vinto.