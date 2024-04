ATP Montecarlo, il tabellone: Sinner-Rune, possibile rivincita ai quarti. Berrettini e Musetti con Kecmanovic e Fritz

Estratto il tabellone del Master 1000 di Montecarlo, con Sinner che debutterà al 2° turno contro Korda o Davidovich Fokina e potrebbe trovare Rune ai quarti. Possibile semifinale tra Alcaraz e Djokovic

Terminato il sorteggio del tabellone principale del Master 1000 di Montecarlo, in programma dall’8 al 14 aprile e primo importante evento della stagione su terra rossa, con Jannik Sinner che al primo torneo da n°2 del mondo esordirà direttamente al secondo turno contro il vincente della sfida tra Korda e Davidovich Fokina e potrebbe trovare Holger Rune, possibile avversario al 2° turno di Matteo Arnaldi, ai quarti per una possibile rivincita della semifinale della passata edizione.

Il tabellone di Sinner

Essendo una delle prime otto teste di serie del torneo il neo n°2 ATP esordirà direttamente al 2° turno con il vincente della sfida tra Sebastian Korda e Alejandro Davidovich Fokina, finalista qui nel 2022, mentre agli ottavi potrebbe incontrare Alexander Bublik, anche se il kazako è lungi dall’essere un amante della terra rossa. Se il percorso di Sinner dovesse protrarsi ancora, ai quarti di finale potrebbe affrontare Holger Rune in una rivincita della tragica semifinale della passata edizione, oppure Grigor Dimitrov, recentemente battuto in finale al Master 1000 Miami Open.

In semifinale invece possibile scontro con Alexander Zverev o Daniil Medvedev – che con il successo agli Internazionali d’Italia l’anno scorso ha dimostrato di saper gestire anche la sua arcinemica terra rossa -, senza escludere Stefanos Tsitsipas, due volte vincitore nel Principato. Se Jannik dovesse poi migliorare la semifinale della passata stagione è probabile che nell’atto conclusivo se la dovrà vedere con uno dei suoi rivali per la vetta del ranking, ovvero Novak Djokovic o Carlos Alcaraz.

Djokovic e Alcaraz dallo stesso lato

Il Master 1000 di Montecarlo segna anche il ritorno in campo di Djokovic dopo la cocente sconfitta con Luca Nardi a Indian Wells. L’attuale n°1 del mondo esordirà con il vincente della sfida tra Roman Safiullin e un qualificato, mentre proseguendo potrebbe incontrare Taylor Fritz agli ottavi e uno tra Alex de Minaur e il campione in carica Andrey Rublev ai quarti.

Alcaraz invece esordirà contro Felix Auger-Aliassime o un qualificato e facendo strada potrebbe affrontare Ugo Humbert agli ottavi e probabilmente uno tra Casper Ruud e Hubert Hukacz – che ha raggiunto questa settimana a Estoril la prima semifinale sulla terra rossa – ai quarti, per poi scontrarsi proprio con Nole in semifinale.

Gli altri italiani

Per quanto riguarda gli altri italiani: Matteo Berrettini – in tabellone grazie a una wild card – esordirà contro Miomir Kecmanovic e in caso di passaggio del turno troverà con ogni probabilità Dimitrov, Lorenzo Musetti invece si trova subito di fronte un avversario ostico come la testa di serie n°13 Fritz, mentre Matteo Arnaldi se la vedrà con Emil Ruusuvuori e in caso di approdo al 2° turno affronterebbe Holger Rune.

Il programma

Questo il programma del Master 1000 di Montecarlo, che – dopo le qualificazioni previste tra il 6 e il 7 aprile – prevede gli incontri di 1° turno tra l’8 e il 9 aprile, quelli di 2° tra il 9 e il 10, gli ottavi tra il 10 e l’11, mentre i quarti si disputeranno venerdì 12, le semifinali sabato 13 e, infine, la finale si giocherà domenica 14 alle ore 15.00.