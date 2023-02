Atp Montpellier, sarà derby ai quarti tra Sonego e Sinner

I due italiani si sfideranno per la prima volta in un torneo Atp.

09-02-2023 17:55

Sarà un derby tutto italiano nei quarti di finale all’ATP 250 di Montpellier. Dopo il trionfo di Jannik Sinner, grazie al forfait di Marton Fucsovics, anche l’azzurro Lorenzo Sonego si è qualificato sul cemento indoor francese.

Una prova convincente da parte del tennista torinese, che ha battuto al 2° turno il serbo Filip Krajinovic 7-5 6-1 in poco più di un’ora e un quarto. Quello di venerdì sarà il primo confronto a livello ATP tra Sonego e Sinner, un motivo in più per seguire il faccia a faccia.