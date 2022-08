Atp Montreal: negli ottavi il possibile derby Berrettini-Sinner

06-08-2022 15:24

Il sorteggio del tabellone del Masters 1000 di Montreal, che inizierà domenica 14 agosto, ha riservato più di una sorpresa.

La prima: il numero uno del mondo Daniil Medvedev, beneficiario di un bye, al suo esordio potrebbe trovare la minaccia australiana Nick Kyrgios: il 27enne di Caberra, nel 2022, ha raggiunto al finale a Wimbledon (persa in quattro set contro Novak Djokovic) e, in questi giorni, è stato protagonista a Washington. La seconda: agli ottavi di finale potrebbe esserci il derby italiano fra Jannick Sinner e Matteo Berrettini (che esordirà contro Carreno Busta e poi potrebbe trovare o il baby fenomeno danese Hal Rune o un qualificato). Nella bottom half ci sono poi Carlos Alcaraz, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas e, appunto, Rune.

A Montreal non ci saranno invece Djokovic e Rafa Nadal. Il primo non parteciperà perché non vaccinato contro il Covid-19 mentre lo spagnolo è alle prese con una serie di problemi fisici.