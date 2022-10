ATP Nur-Sultan 2022: Bolelli e Fognini volano ai quarti in doppio

05-10-2022 12:33

Buona la prima per il duo italiano nel torneo ATP 500 di Nur-Sultan.

La coppia formata da Simone Bolelli e Fabio Fognini ha battuto il duo in possesso di wild card formato dai kazaki Alexander Bublik e Beibit Zhukayev per 6-4 6-2 in un’ora di gioco. La coppia italiana si è quindi qualificata ai quarti, dove come prossimi avversari, troverà il duo polacco formato da Hubert Hurkacz e Jan Zielinski.

Che partita è stata quella vinta dagli italiani? Il settimo gioco è quello chiave del match: la coppia azzurra infatti trova lo strappo a quindici e va sul 4-3. Da quel momento Bolelli e Fognini vincono otto punti di fila al servizio chiudendo sul 6-4 in 30 minuti.

Il secondo set si apre col break al punto decisivo centrato da Simone Bolelli e Fabio Fognini, i quali poi allungano ancora, con lo strappo a trenta che vale il 3-0 pesante. Gli azzurri poi vincono gli ultimi dodici punti in battuta e chiudono agevolmente sul 6-2 dopo 30 minuti per il passaggio ai quarti di finale.

La coppia italiana si trova al momento in nona posizione della Race con 2625 punti per cui Bolelli e Fognini sono in piena corsa per Nitto ATP Finals: in ottava posizione si trova il duo tedesco formato da Krawietz e Mies anche loro impegnati nello stesso torneo di Astana.