ATP Sofia 2022: Simone Bolelli e Fabio Fognini sconfitti in semifinale

30-09-2022 14:09

Si ferma in semifinale l’avventura in doppio per Simone Bolelli e Fabio Fognini sul cemento indoor dell’Atp di Sofia.

Peccato perché sin qui, l’inedita coppia italiana aveva fatto piuttosto bene, dimostrando di poter giocare e sviluppare un buon tennis: il duo italiano quindi, si è dovuto arrendere alla coppia tedesca composta da Fabian Fallert e Oscar Otte per 6-3 7-5 in un’ora e diciotto minuti di gioco.

La chiave del match sta tutta nel primo set dove la coppia italiana fatica e perde due volte la battuta contro l’unica occasione del duo avversario. Più combattuto il secondo set che vede però la coppia tedesca vincere 7-5.

Adesso Bolelli e Fognini guardano ai prossimi impegni, ovvero Astana (500) e Gijon (250), e poi presumibilmente Napoli.