ATP Stoccolma 2021: Casper Ruud, Grigor Dimitrov e Lorenzo Sonego danno forfait

05-11-2021 11:05

Se prima erano diverse le cancellazioni di giocatori al limite dell’ingresso nelle teste di serie, stavolta sono i nomi importanti a decidere di saltare il viaggio in Svezia e più precisamente all’Atp 250 di Stoccolma.

Visto e considerato che non gli servono più i punti scandinavi per entrare alle ATP Finals, il norvegese Casper Ruud si è cancellato dall’evento, nel quale peraltro non ha mai avuto particolare fortuna. Il suo prossimo appuntamento sarà dunque quello di Torino, al Pala Alpitour, nella settimana che cade a metà novembre. Intanto oggi a Parigi-Bercy, il tennista norvegese sarà impegnato in un difficile quarto di finale contro il tedesco Alexander Zverev.

Un altro addio pesante è quello del bulgaro Grigor Dimitrov, che si era imposto nel 2013 in finale su David Ferrer e si è poi arreso nell’ultimo atto del 2017 di fronte a Juan Martin Del Potro.

La decimazione dei big purtroppo non finisce qui: la rimozione dall’entry list del torneo riguarda anche il “nostro” Lorenzo Sonego, a questo punto atteso semplicemente dalla Coppa Davis che per l’Italia avrà inizio ancora al Pala Alpitour di Torino. Non è da meno Ilya Ivashka: il bielorusso è il quarto di cui è resa nota la non partecipazione.

