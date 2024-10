ATP Vienna, dopo la rinuncia di Sinner tocca a Berrettini: Musetti sfida Sonego in un derby inedito. Arnaldi va a Basilea

Il circuito ATP riprende con due tornei “500” in programma in Austria e Svizzera: per molti l’occasione di provare a cercare punti per le Finals di Torino. Ai nastri di partenza per gli azzurri anche Cobolli e Darderi

Si ricomincia a fare sul serio. Dopo una settimana interlocutoria con un paio di tornei minori, il circuito ATP riprende con due tornei importanti e i due “500” in programma a Vienna e Basilea. In Austria non ci sarà Jannik Sinner che ha deciso di rinunciare alla possibilità di difendere il titolo conquistato nel 2023 per andare a giocare (e vincere) la Six Kings Slam in Arabia Saudita.

Berrettini riparte da Vienna

Sono tornei molto importanti in questo finale di stagione per Matteo Berrettini. Il tennista romano anche ad inizio 2024 ha fatto i conti con i soliti problemi di infortuni, soltanto negli ultimi mesi ha avuto la possibilità di giocare con maggiore regolarità e i risultati sono arrivati con le vittorie a Marrakesh, Gstaad e Kitzbuhel. Ora “Martello” è al 42esimo posto della classifica ATP e la volontà è quella di provare a conquistare più punti possibile in questo finale di stagione per arrivare agli Australian Open con la possibilità di ottenere la testa di serie. A Vienna aspetta un giocatore proveniente dalle qualificazioni.

Musetti-Sonego: un derby quasi inedito

A Vienna si comincia subito con un derby che rappresenta quasi un inedito. Lorenzo Musetti (questa settimana impegnato nell’UTS) sfiderà Lorenzo Sonego. I due compagni di nazionali in Davis nel 2023 hanno giocato uno contro l’altro solamente una volta e in occasione dei campionati italiani assoluti. In tabellone ci sono anche Flavio Cobolli che al primo turno trova lo spagnolo Davidovich Fokina, mentre Luciano Darderi prova a chiudere un periodo molto negativo contro Dominic Thiem. L’austriaco è al suo ultimo torneo in carriera e avrà un supporto del pubblico incredibile nella sua ultima esibizione.

Basilea: Arnaldi unico azzurro in tabellone

L’unico italiano nel tabellone principale di Basilea è invece Matteo Arnaldi, anche lui alle prese con un periodo di stagione non proprio dei più brillanti anche a causa di qualche piccolo problema fisico. Al primo turno sfida lo spagnolo Carballes Baena, avversario alla portata ma co dunque pericoloso. Proverà a raggiungerlo anche Fabio Fognini, impegnato nelle qualificazioni.

Ultima corsa verso Torino

I due tornei, in Austria e Svizzera, rappresentano per i big del tennis mondiale le ultime occasioni per provare a racimolare punti e a conquistare la qualificazione alle ATP Finals di Torino. In Piemonte ci saranno sicuramente Sinner, Alcaraz e Zverev. Molto vicini alla qualificazione anche Medvedev, Fritz e Djokovic (con il serbo che però ha dichiarato di non puntare sul torneo). Ad occupare le ultime due posizioni che valgono la qualificazione ci sono Ruud e Rublev ma alle loro spalle scalpitano De Minaur, Dimitrov, Paul e anche Tsitsipas che dopo una buona prima parte di stagione ha perso progressivamente posizioni.