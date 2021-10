ATP Vienna, Jannik Sinner crolla sul più bello

30-10-2021 18:24

Sfuma sul più bello la finale dell’ATP 500 di Vienna per Jannik Sinner. Il 20enne altoatesino, fresco di entrata tra i top ten del tennis mondiale, che sarà ufficializzata lunedì, è stato battuto in semifinale sul cemento indoor della capitale viennese dallo statunitense Frances Tiafoe col punteggio di 3-6 7-5 6-2 dopo essere stato avanti 6-3 5-2 e aver servito per il match sul 5-3.

Nel primo set il primo break lo conquista il ragazzo di Sesto Pusteria nel quinto game, un altro nel nono gioco gli regala il parziale, poi nel secondo va sul 3-0 completando una serie di cinque game consecutivi e mantiene il break di vantaggio fino, appunto, al nono game, quando perde la battuta a 15 e poi la cede un’altra volta nell’undicesimo gioco.

Sinner salva un’altra palla break nel primo game del terzo set ma al tuno successivo sul suo servizio non può nulla e l’inspegabile crollo continua fino a quando non perde per la quarta volta il servizio nel settimo game e, subito dopo, anche il match dopo oltre due ore e un quarto di gioco.

In pratica, Tiafoe, che è il numero 49 del mondo ma ha le potenzialità per essere molto più avanti, ha vinto 11 degli ultimi 13 game e ora in finale affronterà il tedesco Alexander Zverev, che si è sbarazzato con un doppio 6-3 del 18enne fenomenale spagnolo Carlos Alcaraz, vincitore su Matteo Berrettini nei quarti di finale.

OMNISPORT