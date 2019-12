Attacco Sampdoria: due idee per Ranieri

La Sampdoria sta provando faticosamente a risalire la china dopo un'inizio di campionato disastroso. I problemi sotto la Lanterna però sono tutt'altro che risolti, tanto che nella giornata di venerdì è previsto un vertice in cui la dirigenza blucerchiata parlerà con Claudio Ranieri per capire su quali obiettivi buttarsi in vista del mercato di gennaio.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, due sono i nomi che circolano con maggiore insistenza in queste ore: il primo conduce a Paloschi, che alla Spal è chiuso dalla concorrenza di diversi colleghi che Semplici gli preferisce sistematicamente, il secondo è invece quello di Pjaca: il croato è alla ricerca di un rilancio dopo i tanti problemi fisici accusati negli ultimi anni e la dimenticabile esperienza alla Fiorentina nel passato campionato.

Due attaccanti in cerca di rilancio per una squadra che ha bisogno di punti e giocatori affamati: le prossime ore aiuteranno a capire se queste trattative potranno o meno essere imbastite in vista di gennaio.

SPORTAL.IT | 26-12-2019 23:31