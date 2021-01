Attesa per faccia a faccia Juve-Dybala, tifosi preoccupati

Agnelli è stato chiaro: non è ancora tra i primi 5 al mondo, l’ingaggio sarà alto ma non può pretendere Un mesetto, giorno più o giorno meno. E’ quel che manca per capire quale sarà il futuro dui Dybala. La Juve vuole rinnovare il contratto alla Joya maè stato chiaro: non è ancora tra i primi 5 al mondo, l’ingaggio sarà alto ma non può pretendere somme da supercampione . L’entourage del giocatore sembra fermo alla richiesta di 15 milioni, come finirà?

Schira rivela l’offerta della Juve

Su twitter l’esperto di mercato Niccolò Schira scrive i dettagli della trattativa: “Tra fine gennaio e inizio febbraio previsto l’atteso faccia a faccia tra la Juventus e l’entourage di Paulo Dybala. I bianconeri hanno offerto il rinnovo fino al 2025 con stipendio da €10M a stagione che può lievitare fino a 12 con i bonus”.

I tifosi sui social tifano per Dybala

Fioccano i commenti sul web: “Bisognerà arrivare a quel faccia a faccia dopo un gennaio positivo, possibilmente non passato in panchina, dai Paulino che noi crediamo in te” ma anche: “Se Pirlo continua a tenerlo in panchina per qualche oscuro motivo che solo lui conosce, gli possono offrire pure quello che dite, ma lui se ne va. Non puoi stare in una squadra dove l’allenatore non ti vede”.

Non tutti sono convinti però che l’argentino meriti certe cifre: “Se continua a passeggiare per il campo la colpa non sarà di Pirlo. Se giochi e decidi nessuno ti toglierà il posto. Se perde il confronto con morata è giusto che stia in panchina” o anche: “Offerta fuori di testa x il valore del giocatore”, oppure: “Quindi meno gioca e più prenderà di stipendio?!?” e ancora: “Un’altra bella mazzata per il bilancio“.

La maggioranza però vota per la Joya: “Facciamoci sentire tutti, e lanciamo nuovamente in tendenza l’hashtag #dybalanonsitocca perché sia chiaro qual è la volontà dei tifosi..” e infine: “Quando Dybala aveva Triulzi come manager, era molto più rispettato. Come gli è saltato in testa di affidarsi ai parenti? Oggi come oggi il procuratore è tutto…”.

