Attimi di terrore a Lecce, partita sospesa

Attimi di terrore a Lecce dopo pochi secondi dal fischio d’inizio della gara tra i padroni di casa e l’Ascoli, un incontro della serie cadetta.

Dopo un contrasto aereo, Manuel Scavone è caduto malamente, andando a sbattere in maniera assai violenta sul terreno di gioco per poi perdere i sensi.

Si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza, salita sul terreno di gioco mentre sugli spalti la preoccupazione montava.

Il centrocampista, per il quale si era inizialmente temuto l’arresto cardiaco (circostanza poi smentita ai microfoni della Rai) ha ripreso conoscenza ma è stato trasportato in ospedale per sottoporsi a una serie di accertamenti. La partita non è più ripresa: i giocatori si sono consultati con l’arbitro, che ha deciso di rimandare tutto al giorno successivo. Difficile per tutti continuare a dare calci a un pallone dopo quanto accaduto anche se le parole dello speaker del Via del Mare hanno rincuorato tutti: “Manuel Scavone sta bene ed è stato portato in ospedale per accertamenti”.

SPORTAL.IT | 01-02-2019 21:50