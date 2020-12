Auguri a Lotito and friends diventano virali, l'ironia del web

Chi ha diffuso in rete il video di Claudio Lotito che fa gli auguri di Natale non immaginava che quei trenta secondi in cui parla il presidente della Lazio sarebbero diventati virali. Ha fatto il giro del web in poche ore il filmato di Lotito versione montanaro, con una giacca marrone extralarge e una lunga sciarpa al collo. Un video amatoriale (si sente anche il filmaker dare il ciak: Vai) ambientato in una casa rustica che però ha avuto l’effetto di scatenare l’ironia dei social con i tifosi biancocelesti che preferirebbero che si rinnovasse il contratto a Inzaghi.

Gli auguri di Lotito nel video

Non è certo l’unico del mondo del calcio ad avere fatto gli auguri, ma il presidente della Lazio è stato assai singolare. Si sente Lotito che dice: “Cari amici, un augurio affettuoso a tutti i Lotito e Friends che sono sempre stati vicini alla Lazio, vicini alla presidenza in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, il Santo Natale porti a tutti la forza di combattere e soprattutto avere un prospettiva futura in forza di quelli che sono i colori biancocelesti e quei valori cui siamo legati dal punto di vista umano”.

Tutti si sono chiesti: ma chi sono Lotito and friends? Si tratta di un’associazione privata dove evidentemente Lotito è stato ospite in prossimità del Natale e cui ha dedicato gli auguri ma su twitter il filmato ha scatenato risate e paragoni. Si va da “Natale a Cortina con Lotito” a :”Lotito al cospetto del Megadirettore sembra Fantozzi“.

Fioccano le reazioni: “se non ci fosse Lotito bisognerebbe inventarlo” o anche: “non so a cosa si riferisca, no perché se esiste qualcosa chiamato Lotito and friends voglio farne parte”, oppure: “Forse è Crozza travestito da Lotito” e ancora: “ormai non esiste piu’ differenza tra Max Giusti e Lotito” e poi: “Lotito and friend… ma che è una associazioni di zampognari ?”.

Tifosi di tutti i club si mostrano impietosi: “Sembra un personaggio uscito da qualche commedia italiana degli anni ’80” e ancora: “Ha optato per un Natale in stile Germania Est ‘84, piango”, oppure: “Insomma, che ci faceva Lotito sul set di Shining non ci è dato sapere… ” e infine: “Che moda ragazzi si vede proprio che è un laziale,un contadino..senza offesa per i contadini che sono brave persone.,ma Lotito non se po vedè”.

SPORTEVAI | 26-12-2020 10:25