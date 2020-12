Gli auguri di Marchisio commuovono il web

Tutte le squadre di serie A hanno fatto gli auguri di Natale ai loro tifosi (originale quello della Roma dove si vede la scritta su una lavagna Merry ChristmAS ROMA”) ed anche tanti giocatori sui social si sono sbizzarriti tra foto sotto l’albero, spumanti e messaggi di ogni tipo (prima magari di andare a festeggiare all’estero). Colpisce però il pensiero inviato via twitter dall’ex centrocampista della Juve, Claudio Marchisio, che attualmente commenta le partite della Nazionale per la Rai.

Il tweet di auguri speciali di Marchisio

Scrive Marchisio su twitter: “Per tutti i posti vuoti a tavola che pesano come macigni. Per tutti gli abbracci che non riceveremo più. Per gli ultimi baci che non abbiamo potuto dare. Perché è tutto diverso, ma le cose importanti restano sempre le stesse. Un sereno Natale a tutti”.

I tifosi applaudono il gesto di Marchisio

Fioccano reazioni commosse sui social, tanti tifosi – di tutte le squadre – ricordano i cari che non ci sono più: “Grazie Claudio. A tavola il posto vuoto dal 5 novembre e’ quello di papa’ che ci ha lasciato troppo in fretta (anche dai suoi 91 magnifici anni ). Era un vecchio Cuore Toro ma ti ha sempre ammirato come giocatore e per il tuo cognome che lui legava al campione di ciclismo anni 30″ e anche: “Buon Natale a te Claudio, un abbraccio a tutti ed un bacio al cielo per tutti coloro che ci guardano da lassù”.

Centinaia i commenti dei follower: “Tanti auguri Claudio! Sei sempre una ottima persona, ci manchi anche in squadra!” o anche: “Auguri Claudio, ultimo samurai bianconerovero”, oppure: “Sempre le parole giuste al momento giusto. Buon Natale Clà, a te e alla tua famiglia” e ancora: “L’ho sempre pensato, questo tweet ne è la prova: sei una brava persona, Buon Natale”.

Anche Varriale elogia Marchisio

Infine arriva il commento via twitter del vicedirettore di Raisport, Enrico Varriale: “Bravo Claudio…per me gli auguri di Natale più belli sono i tuoi !”.

SPORTEVAI | 25-12-2020 11:28