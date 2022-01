"Auguri Schumacher": Ferrari e la F1 festeggiano i 53 anni del Kaiser

03-01-2022 21:33

L’intero mondo della Formula 1 non poteva rimanere insensibile nel giorno del compleanno del campionissimo. A cominciare dalla Ferrari per proseguire con Mercedes e poi i singoli da Jean Todt a Rubens Barrichello, tutti hanno voluto fare gli auguri di buon compleanno a Michael Schumacher nel giorno in cui la leggenda tedesca compie 53 anni. Auguri a cui si è unito tutto il popolo amante e appassionato della F1, davanti a tutti i tifosi della Ferrari.

Ferrari, tanti auguri Michael Schumacher!

Il 3 gennaio 2022 Michael Schumacher, indimenticabile campione di automobilismo, compie 53 anni: dal 29 dicembre 2013 è circondato dal silenzio sul suo stato di salute. E come ogni 3 gennaio, da 8 anni a questa parte è un dolore immenso fare gli auguri al Kaiser per eccellenza, non sapendo come stia da quel maledetto maledetto giorno sulle nevi di Meribel. Certi però che, conoscendolo, starà lottando come un leone, come solo lui sapeva fare quando indossava tuta e casco e si calava nell’abitacolo, specialmente negli anni d’oro della Ferrari, per far sognare milioni di tifosi.

“Siamo tutti con te Michael, oggi e sempre” twittano e postano gli account ufficiali della Ferrari. Un altro post della rossa: “Un gigante del nostro sport”, ricorda tutti i clamorosi numeri di Schumi: 7 titoli (5 con il cavallino rampante), 91 vittorie totali, 68 pole, 155 podi, 1566 pt in 308 gp.

Gli auguri della F1 a Schumacher, da Todt alla Mercedes

“Leggenda è dir poco“, “Sette volte campione e idolo”, con l’hashtag “continua a lottare Michael” sono gli auguri dei profili ufficiali della F1, A cui fa eco la FIA Federazione Internazionale dell’Automobileaugura buon compleanno alla leggenda Schumi.

Tra i più sentiti auguri di buon compleanno quelli di Jean Todt che con Schumacher ha ricostruito una Ferrari vincente e che di Schumi e della sua famiglia è rimasto amico intimo tanto da essere uno dei pochi, pochissimi a cui è concesso di andare a fare visita al campione di Kerpen. Buon compleanno! In questo giorno speciale celebriamo una grande leggenda della F1 e un caro amico. Michael, continui ad essere un’ispirazione per tutti noi. Il mio amore per te in questo compleanno” ha scritto l’ex team principal di Maranello e presidente FIA uscente.

Non solo Ferrari ovviamente, Mercedes ha lanciato un giovanissimo Schumacher nel mondo delle 4 ruote e lo ha convinto a riprendere in F1 dopo il primo addio nel 2006, per molti ricostruendo anche nella scuderia tedesca l’approccio al lavoro, base per i successi dell’era ibrida di Hamilton: “Buon compleanno a un’icona della Formula1, continua a lottare Michael”.

