F1, Schumacher: la confessione del figlio Mick sull'ex Ferrari

26-12-2021 21:31

Sono passati ormai otto anni dal terribile incidente sciistico che ha cambiato la vita di Michael Schumacher, leggenda della Ferrari. Da quel 29 dicembre 2013, la situazione clinica del tedesco è rimasta stabile, ma la famiglia e i tifosi di tutto il mondo sperano ancora nel possibile risveglio dal coma del campione di F1.

Schumacher, le parole di Corinna

La moglie Corinna sta sempre vicino a Schumacher, per dargli forza: “Viviamo insieme, seguiamo le cure, facciamo tutto affinché Michael stia bene e possa migliorare. Vogliamo che senta che la famiglia è unita. È evidente che mi manca tutti i giorni, manca ai nostri figli, manca alla famiglia tutta, a suo padre, a tutti quelli che gli vogliono bene. Tutti sentiamo la sua mancanza”, ha confessato Corinna.

La situazione di Schumacher è però sempre difficile, ma la moglie non arretra di un centimetro: “Michael c’è, è diverso ma c’è. Ci dà forza – ha detto speranzosa Corinna -, ci ha sempre protetto, ora dobbiamo farlo noi”, ha concluso.

F1, Mick Schumacher e il paragone col padre

E Schumacher c’è sempre anche in pista, accanto al figlio Mick che sta cercando di ripercorrere le gesta del padre in F1: “In generale, non mi piace confrontarmi con gli altri – ha detto il terzo pilota della Ferrari ai connazionali del Frankfurter Allgemeine Zeitung -. Preferisco cercare di andare per la mia strada. Ma per quanto riguarda mio padre è diverso. Mi hanno detto che siamo molto simili. Ho il massimo rispetto per quello che ha ottenuto. Ha dovuto lavorare duramente per le sue vittorie e i suoi titoli. Niente gli è stato regalato e questo mi impressiona. La potenza, la concentrazione, la dedizione la forza che ha mostrato: credo di avere qualcosa di questo anche io”.

F1, la confessione di Mick Schumacher

Il classe ’99 ha concluso l’intervista parlando del documentario Netflix incentrato proprio sulla leggendaria figura paterna: “Aveva lo scopo di mostrare il lato umano di mio padre oltre ai suoi successi. Penso che sia molto, molto bello. Ma allo stesso tempo, è estremamente difficile per me guardarlo. Questo dimostra quanto sentimento ci sia dietro e quante emozioni scateni. Avrei tante cose di cui parlare con mio padre. Ora sono in Formula Uno, potremmo discutere di tante cose. Mollerei tutto solo per poter vivere questo”, ha chiosato Schumacher.

OMNISPORT