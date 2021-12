F1, Hamilton furente valuta l'addio: il messaggio di Max Verstappen

16-12-2021 20:50

Lewis Hamilton si sente derubato del titolo e valuta di lasciare immediatamente la Formula 1: nella conferenza stampa fiume di giovedì, il team manager della Mercedes Toto Wolff senza giri di parole ha spiegato lo stato d’animo del sette volte campione del mondo.

F1, Lewis Hamilton valuta l’addio

“Spero vivamente che Lewis continui a correre – ha detto Wolff -. Penso che come pilota il suo cuore gli suggerisca di continuare perché è all’apice della carriera, ma dobbiamo superare il dolore che gli è stato inflitto domenica, è chiaro che ci si possa disinnamorare“.

Il Mondiale sfumato agli ultimi giri e la decisione della commissione gara hanno lasciato il segno: “Domenica abbiamo capito che tutto il sudore, le lacrime e il sangue che abbiamo speso in questa stagione può essere portato via a caso. Ci vorrà molto tempo per digerire quello che è successo domenica, non credo che lo supereremo mai”.

F1, Lewis Hamilton valuta l’addio: il messaggio di Verstappen

In conferenza stampa prima del Gala organizzato dalla Fia a Parigi, il neo campione del mondo Max Verstappen ha voluto dire la sua sulle voci di un possibile addio di Hamilton, invitandolo a continuare: “Posso capire che i primi giorni, dopo una gara del genere, non sei felice, ma dovrebbe anche capire che queste sono le corse e che queste cose possono accadere”.

“Penso che dovrebbe semplicemente guardare indietro, a tutto ciò che ha raggiunto. Questo dovrebbe dargli molto conforto e la spinta necessaria ad andare avanti. Sta ancora cercando di raggiungere quell’ottavo titolo e potrà farlo di nuovo l’anno prossimo. Quindi non vedo alcun motivo per mollare ora”.

F1, Max Verstappen: “Anche lui ha vinto in modo simile”

“Anche lui ha vinto un campionato così, penso che possa capire anche lui”, è la frecciata di Max Verstappen, che fa riferimento al 2008, quando Hamilton vinse il primo titolo della sua carriera di un soffio su Felipe Massa, con un sorpasso decisivo a poche curve dal termine della corsa.

“Posso capire che può essere molto doloroso. Alla fine, anche questo è correre. Devi solo continuare a lottare fino alla fine e sapere che nelle corse tutto può succedere”.

