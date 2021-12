F1, Mercedes: Wolff e Hamilton disertano la premiazione della FIA

16-12-2021 14:26

Potrebbe essere una ripicca o un modo per manifestare il proprio dissenso.

La Mercedes ha infatti deciso di rinunciare all’appello contro la gestione della safety car che ha condizionato l’esito del mondiale piloti ad Abu Dhabi, ma allo stesso tempo ne Toto Wolff ne Lewis Hamilton, saranno presenti alla cerimonia di premiazione della FIA che si terrà quest’oggi a Parigi. Ad ufficializzare l’assenza del TP della Mercedes e dell’inglese è stato lo stesso manager austriaco, intervistato nelle scorse ore da vari media. Sicuramente la Casa automobilistica tedesca rimane profondamente delusa per come è andata a finire la stagione, conclusasi amaramente nel Gp di Yas Marina che ha portato con se parecchie polemiche e strascichi in merito alla gestione della direzione gara

Ecco perchè la scuderia della Stella ha preferito dunque non essere presente nella capitale francese con due dei suoi maggiori protagonisti.

“Entrambi non ci saremo”, ha spiegato Wolff, quando gli è stato chiesto se lui o Hamilton si sarebbero recati a Parigi per l’evento di fine stagione – non ci sarò per la mia lealtà a Lewis e per la mia integrità personale. Ma la squadra sarà ben rappresentata da James Alison, che ritirerà il trofeo a nome di tutte le persone di Brackley e Brixworth che dovrebbero celebrare il nostro ottavo mondiale consecutivo. E’ giusto che questo mondiale debba essere celebrato, perché è un risultato fantastico di cui siamo molto orgogliosi.”

