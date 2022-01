Todt, auguri a Schumacher: "Mi ispiri sempre"

03-01-2022 14:33

Michael Schumacher compie 53 anni, e tra i messaggi d’auguri non poteva mancare quello di Jean Todt, ex team principal della Ferrari e grande amico del sette volte campione del mondo.

“Buon compleanno Mikel! In questo giorno speciale celebriamo una grande leggenda della F1 ed un caro amico. Continui ad essere un’ispirazione per tutti noi. Tutto il mio affetto in occasione del tuo compleanno”, è quanto ha scritto l’ex presidente della Fia, che con Schumi ha scritto la storia della F1.

OMNISPORT