Austin, Luca Marini primo nella PL1

Sfoderano buone prestazioni anche Quartararo, Zarco e Alex Marquez, in difficoltà il leader del Mondiale Bezzecchi.

14-04-2023 18:46

Vanno a Luca Marini le PL1 di Austin: il fratello d’arte lascia l’impressione migliore del pomeriggio, assieme a Fabio Quartararo e ad Alex Marquez.

Il compagno di squadra di Marini Marco Bezzecchi, protagonista in Argentina e primo in classifica generale, invece fatica e cade, senza rimanere nella top-10: settima posizione per Francesco Bagnaia, che ha scelto di non isare la gomma soft e cercare così il tempo,

Questa la top-10 di Austin:

1 L. MARINI 2:03.250

2 F. QUARTARARO +0.150

3 J. ZARCO +0.278

4 A. MARQUEZ +0.301

5 J. MILLER +0.426

6 J. MARTIN +0.458

7 F. BAGNAIA +0.542

8 M. VINALES +0.647

9 T. NAKAGAMI +0.889

10 B. BINDER +0.954

Le PL2 sono in programma alle 22,00.