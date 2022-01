Australian Open 2022, Travaglia: “Ho avuto un problema muscolare durante la partita”

18-01-2022 11:03

Termina prestissimo l’avventura australiana per Stefano Travaglia che viene eliminato al primo turno da Roberto Bautista Agut.

Nonostante una gran partita fatta di sacrifico e grinta, a Travaglia non è bastata la buona prestazione per avere la meglio sulla 15ma testa di serie del torneo. L’italiano è stato infatti superato per 7-6(2), 6-4 5-7 6-1, dopo quasi tre ore di battaglia.

“Nel primo set sono stato avanti per due volte di un break ed ho servito anche per il set sul 5 a 4 ma entrambe le volte ho ceduto la battuta a 30. Sul 4-3 ho provato a mettere qualche prima più lavorata per aumentare la percentuale, ma se la velocità era più bassa vedevo che lui mi entrava subito in risposta, per cui sarebbe stato necessario trovare delle percentuali superiori servendo a tutta velocità. In ogni modo il primo set è certamente quello dove ho avuto maggiori chance di vittoria rispetto al secondo.” Sono state queste le prime parole dell’azzurro al termine della partita.

Lo stesso Travaglia, ha poi affermato di aver avuto problemi durante il match (crampi): “Ho avuto poi anche un problema muscolare alla gamba sinistra durante la partita. Riuscivo bene a stare da fondo, ma uscire dal servizio sulla gamba sinistra era molto difficile. Era piuttosto caldo, avevamo speso molto nei primi tre set, per cui è comprensibile, anche se non me l’aspettavo”.

