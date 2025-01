Riappare agli Australian Open 2025 Costeen Hatzi, la compagna di Kyrgios: chi è e il silenzio su Sinner e Anna Kalinskaya

Influencer, al suo fianco dal dicembre 2021, si è vista di nuovo agli AO: la carriera, l'idillio con il tennista al centro delel polemiche per le sue frasi e provocazioni. E la posizione della sua fidanzata

Riapparsa come un fotogramma dal recente passato, con l’avvio dell’evento sportivo e commerciale più atteso del gennaio australiano, Costeen Hatzi occupa il suo posto in tribuna. Quel posto designato e che due anni fa era stata occasione di visibilità ulteriore per l’influencer che da circa tre anni e mezzo è legata sentimentalmente a Nick Kyrgios, figura enigmatica e addirittura scorretta nei riguardi di Jannik Sinner, attuale numero 1 del ranking mondiale. Per non citare le offese, volgari, nei riguardi di Anna Kalinskaya sua ex compagna che, oggi, è legata al campione altoatesino tra alti e bassi.

Le immagini non mentono. Costeen Hatzi è tornata e lo ha fatto con estrema attenzione alla sua persona, al suo ruolo, al suo lavoro e all’avvio di uno spettacolo senza eguali. Quello degli Australian Open 2025, che segna anche un debutto bis per il suo compagno.

Per sua stessa ammissione in uno dei diversi interventi che, in questi anni, si sono susseguiti, Hatzi ha ammesso la sua scarsa propensione al tennis, sport che seguiva ben poco prima di incontrare Kyrgios. “Non ho mai guardato una partita di tennis in vita mia, quindi sì, è tutto nuovo per me”, aveva detto prima di difendere la reputazione di “cattivo ragazzo” del suo fidanzato. “Non è così pazzo come tutti pensano”.

Chi è Hatzi

Influencer, Hatzi frequenta il tennista da dicembre 2021 e al momento vive a Sydney, in Australia, con Kyrgios con il quale condivide spesso e volentieri momenti della loro vita insieme sui social, in particolare Instagram. Si è laureata a maggio 2021 presso l’Australian Catholic University con una laurea triennale in scienze psicologiche, ma la sua professione di influencer l’ha condotta a interessarsi più di quel che riguarda il mondo digital e social, nello specifico.

Leggenda vuole che il loro incontro fatale, avvenga proprio grazie alla piattaforma social: alla fine del 2021, Hatzi stava vendendo uno specchio su Instagram e Kyrgios l’ha contattata mentre ne cercava uno da acquistare. Hanno iniziato a frequentarsi subito dopo che lui si è presentato alla sua porta per acquistare lo specchio e Hatzi ha detto a ESPN che è stato un colpo al cuore. E ciò malgrado la nomea di Kyrgios fosse già condizionata dalla drammatica denuncia per violenza domestica nei riguardi dell’ex compagna, Chiara Passari.

Il primo incontro e l’unione tra le polemiche

Da quel primo incontro, i due non si sarebbero più lasciati, seminando traccia evidente sui social del crescendo della loro relazione, una storia in cui tennis, sport e business sono cresciuti di pari passo. Gonfiandosi e sgonfiandosi in un equilibrio perfetto, tant’è che l’attuale compagna di Kyrgios è stata avvistata agli Australian Open 2025 immediatamente, subito.

Certo, i ricordi legati agli AO nella carriera di Nick e nella loro storia sono molteplici e, senza alcun dubbio, molto positivi. Hatzi viaggia spesso per supportare Kyrgios durante le sue partite e documenta quei viaggi sui propri account, creando storie.

Quando ha vinto il titolo australiano di doppio, ha pubblicato un video di loro due che si baciavano in campo, con la didascalia, divenuta celebre: “Ti amo così tanto e sono estremamente orgogliosa di te. Che risultato, non c’è nessun altro che lo meriti più di te”. Insomma, sostegno reciproco e post ad avallare l’idea di un’unione felice.

Le accuse agli arbitri, a Sinner e le uscite assurde

Certo, non è riuscita sempre a negare l’evidenza e le osservazioni, a volte folle e soprattutto inappropriate, che il suo fidanzato ha dato in pasto a microfoni e alle piattaforme digitali che frequenta senza molti freni a volte. Dalle frasi sugli arbitri, al Roland Garros, alle recentissime accuse nei riguardi di Jannik Sinner, Hatzi si è rivelata una costante fissa della sua presenza, reale e virtuale.

Nella loro storia ci sono passaggi, però, meno idilliaci. Non è chiaro se Kyrgios e Hatzi abbiano effettivamente annunciato il loro fidanzamento nonostante i loro post sui social media, in diverse occasioni, suggerissero il contrario. In diverse circostanze, il ricorso all’emoji dell’anello aveva lasciato immaginare un fidanzamento ufficiale che Kyrgios si era poi affrettato a smentire dopo le illazioni dei principali siti e quotidiani. Un mese dopo, Kyrgios si rifiutò di commentare le speculazioni, dicendo a un intervistatore che avrebbe voluto “mantenerle del tutto private” quando gli fu chiesto se la coppia fosse fidanzata. Al Daily Telegraph aveva detto che Hatzi era “quella giusta”.

“È sicuramente quella giusta, sono innamorato di lei ed è una persona fantastica e un supporto incredibile per me”, ha riportato il Daily Mail. “È letteralmente la mia migliore amica. Attraversiamo alti e bassi insieme, ma la amo da morire”.

Il famigerato bacio del 2022 agli AO

Le voci sul matrimonio

Nel gennaio 2023, la coppia ha nuovamente suscitato voci dopo che Hatzi ha condiviso una sua foto mentre partecipava a un matrimonio, in merito alla quale Kyrgios ha commentato: “Il nostro matrimonio è imminente”.

Durante un Q&A su Instagram, il tennista australiano avrebbe anticipato l’idea di formare una famiglia con la giovane fidanzata (non è comprensibile se ufficiale o meno) e consolidare il loro rapporto. “Voglio una bella relazione con questa. Una grande famiglia. Una carriera tennistica di successo che mi permetta di prendermi cura della mia famiglia e di dare ai miei figli opportunità e libertà. Infine, ispirare milioni di bambini a credere”, ha scritto, tramite ESPN.

Il 20 aprile 2023, Hatzi è apparsa nel talk show australiano The Morning Show , dove ha negato le voci di fidanzamento. “Voglio dire, se succede, succede, se non succede, non succede”, ha detto di una potenziale proposta. “Sto solo seguendo la corrente e siamo felici e sani e, sì, questo è tutto ciò che conta”.

La denuncia e la condanna per violenza nei riguardi dell’ex

Dopo che le accuse sono venute alla luce nel luglio 2022 durante Wimbledon, Kyrgios aveva detto ai giornalisti che era difficile “concentrarsi”, anche se non ha voluto commentare ulteriormente. “Ovviamente ho molti pensieri, molte cose che voglio dire, una specie di mia opinione al riguardo. Ovviamente i miei avvocati mi hanno informato che al momento non sono in grado di dire nulla”, ha riportato The Guardian .

Il 3 febbraio 2023, Kyrgios si è recato in tribunale in Australia e si è dichiarato colpevole di aver aggredito l’ex compagna Chiara Passari, la quale aveva trovato il coraggio di denunciare l’accaduto risalente all’epoca della loro storia. Beth Campbell, magistrato, aveva deciso di non registrare la condanna di Kyrgios, perché non aveva precedenti penali e che l’incidente non era premeditato. Una decisione che ha sollevato inevitabilmente polemiche.

“Rispetto la sentenza odierna e sono grato alla corte per aver archiviato le accuse senza condanna”, ha scritto in seguito Kyrgios su Instagram. “Non ero in un bel posto quando è successo e ho reagito a una situazione difficile in un modo di cui mi pento profondamente”.

Non ha ancora fatto marcia indietro, invece, per le frasi volgari e allusive relative a una ex molto nota, Anna Kalinskaya che non riportiamo di nuovo ma che risultano sessiste e offensive. Anche su questo la sua compagna tace.

L’ultimo progetto di Hatzi e il silenzio su frasi e gesti sessisti

Sulla violenza specifica, non ci sono ulteriori dichiarazioni da registrare – fino ad ora – da parte della sua attuale ragazza. La carriera di Hatzi prosegue, sia sui social sia nella vita reale: due anni fa circa ha lanciato un nuovo progetto Style Studio , che offre articoli di abbigliamento di lusso a noleggio – come ricorda People – per noleggiare capi e accessori di lusso per eventi senza che ciò coincida con un salasso per quante non ricevono abiti in dono dalle case di moda.

Un tassello ulteriore della sua carriera che adesso sta prendendo sempre più forma. E che annuncia nuovi risvolti, nel pieno degli Australian Open 2025. Con e senza l’incrocio Kyrgios-Sinner.