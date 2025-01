Australian Open, Anna Kalinskaya senza Jannik Sinner non vince più: si ritira e sprofonda nella classifica WTA

Il clamoroso annuncio subito prima dell'inizio del match contro l'australiana Kimberly Birrell, seguito al confronto Berrettini-Norrie: al posto della russa la lucky loser Eva Lys.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

A differenza di Liv Tyler, protagonista di un immortale capolavoro cult sfornato da Bernardo Bertolucci nel bel mezzo degli Anni 90, Anna Kalinskaya non balla da sola. Da quando le strade della bella moscovita e di Jannik Sinner si sono separate, Annina non ne azzecca più una. Tornata single, ha ricominciato a…perdere come e più di prima. Addirittura stavolta senza neppure scendere in campo. Il previsto match contro Kimberly Birrell, che avrebbe dovuto far seguito alla sfida tra Matteo Berrettini e Cameron Norrie, infatti, non s’è disputato per il forfait di Kalinskaya.

Kalinskaya in campo dopo Berrettini-Norrie: anzi no

Una decisione che ha spiazzato tutti coloro – e non sono pochi – che avevano deciso di fare le ore piccole per seguire dal vivo le performance dell’atleta russa, che dopo settimane di tira e molla aveva scoperto le carte sulla sua relazione con Sinner pochi giorni fa: quell’abbraccio “amichevole” ha rivelato come tra i due l’amore si sia trasformato in affetto amicale. È finita, insomma, come i mille indizi diffusi sui social dall’irrefrenabile Annina lasciavano intuire. Jannik, invece, come al solito s’è rifugiato nel silenzio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Eva Lys rientra da lucky loser e batte Kimberly Birrell

Lunga attesa notturna per vedere all’opera Anna, ma subito dopo la fine del match tra Berrettini e Norrie, vinto al quarto set dall’italiano, l’annuncio a sorpresa: Anna Kalinskaya ha dato forfait. Letteralmente a pochi minuti dal via, senza preavviso, con la lucky loser Eva Lys che ha appreso di dover scendere in campo quasi di punto in bianco. E ciò non le ha impedito di fare un sol boccone di Kimberly Birrell, enfant du pays: doppio 6-2 in favore della tedesca, con l’australiana eliminata senza colpo ferire.

Il forfait di Anna e il crollo nella classifica WTA: che tonfo

E Kalinskaya? Il ritiro ancor prima di scendere in campo apre nuovi interrogativi sulle condizioni di Anna. Che già ad Adelaide, pochi giorni fa, aveva accusato un piccolo malore che aveva reso necessario l’intervento del medico. Un bello spavento durante il match con Belinda Bencic, poi i messaggi rassicuranti e il trasferimento a Melbourne, con tanto di incontro con Jannik nel ventre della Rod Laver Arena. Ora il nuovo forfait, l’uscita anticipata dagli Australian Open e l’inevitabile crollo nella classifica WTA, dove rischia concretamente di sprofondare oltre il ventesimo posto. Un anno fa, infatti, a Melbourne si spinse fino ai quarti.