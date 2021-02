Australian Open: finale Osaka-Brady, fuori Serena Williams

Naomi Osaka e Jennifer Brady sono le finaliste degli Australian Open. La tennista giapponese ha eliminato in semifinale la statunitense Serena Williams per 6-3 6-4 in appena 75 minuti di gioco. Per la 39enne fuoriclasse americana sfuma così un’altra chance di conquistare il 24esimo Slam: dopo la partita è scoppiata a piangere in conferenza stampa.

La Osaka se la vedrà con la sorprendente americana Brady, che nell’altra semifinale ha battuto Karolina Muchova con il punteggio di 6-4 3-6 6-4. La numero 22 del seeding ha conquistato la prima finale Slam della carriera, e salirà almeno al tredicesimo posto della classifica Wta a partire dalla prossima settimana.

OMNISPORT | 18-02-2021 08:16