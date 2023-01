Australian Open, il tabellone femminile perde Badosa e Tomljanovic

14-01-2023 12:39

L’Australian Open al femminile perde pezzi. Dopo l’addio di Naomi Osaka che è in dolce attesa a due giorni dall’inizio del torneo arrivano anche i ritiri di Paula Badosa e Ajla Tomljanovic.

La spagnola, numero 11 al Mondo, si era già ritirata prima della semifinale contro Kasatkina all’Adelaide International 2, non prenderà parte al primo Slam dell’anno, al suo posto la brasiliana Laura Pigossi.

Per l’australiana Tomljanovic, invece, problemi al ginocchio.

“Ho fatto assolutamente tutto ciò che potevo per ritrovare il benessere fisico – ha detto sui social – ma non ho tempo a sufficienza per essere al 100% e pronta a gareggiare ad alti livelli. È una decisione molto difficile per me ma devo ascoltare il mio corpo. Non è un segreto che questo (l‘Australian Open, ndr), è il mio posto preferito per giocare, per questo è molto doloroso per me mancare l’opportunità di gareggiare davanti al mio pubblico, ed essere circondata da un’atmosfera e da un amore incredibili“.