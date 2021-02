Australian Open, implacabile Djokovic: è finale

La favola di Aslan Karatsev si interrompe sul più bello: è Novak Djokovic, infatti, ad accedere alla finale 2021 degli Australian Open. Il russo, vera e propria sorpresa del torneo, che è arrivato alla semi al suo primo Slam (dalle qualificazioni), poco o nulla può contro il numero uno al mondo del torneo e delle classifiche ATP.

Non c’è storia, Nole, si è messo alle spalle i fastidi fisici della prima settimana del torneo e ha mostrato tutta la sua forza, mettendo in pratica la legge del più forte. Il serbo in meno di due ore elimina il numero 114 al mondo per 6-3 6-4 6-2.

Ora aspetta di scoprire chi affronterà in finale, uno tra Tsitsipas, che ieri ha eliminato anche un po’ a sorpresa Rafael Nadal e il russo Daniil Medvedev che viene da una striscia di 19 vittorie consecutive.

Nole si garantisce così la chance di lottare per il 18esimo Slam della sua carriera e con la vittoria di oggi raggiunge le nove semifinali giocate e vinte a Melbourne.

Al femminile, invece è già definita la finalissima. Si scontreranno la giapponese Osaka contro l’americana Brady, altra sorpresa dell’Open d’Australian. La nipponica, senza nemmeno troppa fatica ha eliminato in due set Serena Williams per 6-3 6-4.

L’americana ha lasciato il campo visibilmente delusa, dopo aver giocato un match al di sotto del suo valore e del suo potenziale con un servizio inesistente e tanti errori gratuiti. In conferenza stampa si è anche lasciata andare a un pianto liberatorio che mette in dubbio il suo futuro: non è detto, anche se in maniera esplicita non si è espressa, che il prossimo anno giochi ancora in Australia.

Nell’altra sfida la 25enne Brady (semifinale all’ultimo US Open) conquista la sua prima finale in uno Slam battendo Karolina Muchova per 6-4 3-6 6-4 in quasi due ore di gioco.

OMNISPORT | 18-02-2021 12:14