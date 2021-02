Australian Open, impresa Tsitsipas che elimina Nadal

Sorpresa agli Australian Open, dove viene eliminato il numero due del mondo e del torneo Rafael Nadal che abbandona il primo Slam dell’anno dopo una battaglia di quattro ore contro il greco Stefanos Tsitsipas.

Per capire l’impresa di Tsitsipas basti pensare che è il secondo giocatore nella storia (in uno Slam e il terzo in assoluto) a rimontare e vincere dopo essere stato in svantaggio per due set a 0 contro l’iberico.

Il greco accede in semifinale dopo una battaglia durata quattro ore: rimonta lo svantaggio e si porta a casa il match con il punteggio per 3-6 2-6 7-6 6-4 7-5.

Tsitsipas, che è arrivato più fresco al match visto che non ha giocato la sfida con Berrettini, ha messo a segno 17 ace, 49 vincenti e 38 errori ed è stato bravo a non scoraggiarsi dopo lo svantaggio e a ritrovare e imporre il suo gioco. Nadal dal canto suo non ha commesso grossi errori ma alla fine è arrivato stanco e senza energie né fisiche né mentali. Gli Australina Open rimangono un tabù, con una sola vittoria nel 2009.

A fine partita il 22enne, che raggiunge il penultimo step del torneo per la seconda volta in carriera si dice senza parole e contentissimo soprattutto per la reazione dopo il terzo set.

Ora il greco sfiderà Daniil Medvedev, russo che nel derby non ha fatto, invece molta fatica e si è sbarazzato del connazionale Andrej Rublev 7-5 6-3 6-2: per lui si tratta della 19esima vittoria di fila. Un dato impressionante che fa capire come anche il prossimo match con Tsitsipas sarà più che interessante.

Al femminile altra sorpresa visto che dice addio allo Slam, la numero uno al mondo e atleta di casa Ashleigh Barty che spreca il vantaggio di un set a 0 e perde con la ceca Karolina Muchova che dopo un medical time – out risorge e vince per 1-6 6-3 6-2.

La Muchova se la vedrà con Jennifer Brady che ha battuto la connazionale Jessica Pegula per 4-6 6-2 6-1 in un’ora e 40 minuti.

OMNISPORT | 17-02-2021 14:25