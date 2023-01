22-01-2023 17:30

Si chiudono lunedì gli ottavi di finale degli Australian Open, che determineranno gli ultimi otto tennisti che si giocheranno la vittoria nel tabellone maschile e femminile del primo Slam della stagione.

Nel tabellone maschile il main event è senz’altro la sfida che opporrà Novak Djokovic all’idolo di casa Alex De Minaur, nel femminile occhi puntati su Sabalenka-Bencic.



Australian Open 2023: Djokovic contro l’idolo di casa De Minaur

Djokovic sfida De Minaur con la solita incognita del ginocchio dolorante. Il tennista serbo ha dimostrato negli scorsi turni di riuscire a battere il dolore, e, anche se contro l’australiano avrà contro buona parte del pubblico di Melbourne, resta nettamente favorito. Intriga anche il match tra l’astro nascente Rune e il russo Rublev.

C’è grande curiosità intorno alla pattuglia di tennisti americani ancora in corsa: dopo la vittoria di domenica di Korda, Paul affronterà lo spagnolo Bautista, mentre i due sorprendenti statunitensi Ben Shelton e Jeffrey Wolf duelleranno nel derby a stelle e strisce, imprevedibile ad inizio torneo.

Australian Open 2023: Sabalenka-Bencic e non solo

Nel tabellone femminile, scosso dalle eliminazioni di Swiatek e Gauff, a rubare la scena è senz’altro la sfida tra Aryna Sabalenka e Belinda Bencic, rispettivamente numero 5 e 10 del mondo. Entrambe sono in forma e chi vincerà raggiungerà per la prima volta in carriera i quarti di finale del torneo di Melbourne.

Un’altra delle grandi favorite, Caroline Garcia, se la vedrà con la polacca Magda Linette, mentre la ceca Linda Fruhvirtova proverà a stupire ancora contro Donna Vekic. In chiusura la cinese Zhang si opporrà all’altra ceca Pliskova.

Australian Open 2023, gli orari di tutti i singolari dell’ottava giornata

Di seguito il programma completo dell’ottava giornata dei tabelloni del singolare maschile e femminile, con gli orari italiani dei match suddivisi per campi di gara.

Tutte le partite degli Australian Open 2023 saranno trasmesse dai canali Eurosport 1 e Eurosport 2, visibili anche sulla piattaforma DAZN.

Rod Laver Arena

Dall’1:00

A. Sabalenka (5) vs B. Bencic (12)

M. Linette (45) vs C. Garcia (4)

Non prima delle 4:30

A. Rublev (5) vs H. Rune (9)

Non prima delle 9:00

A. de Minaur (22) vs N. Djokovic (4)

Margaret Court Arena

Non prima delle 2:30

D. Vekic (64) vs L. Fruhvirtova (82)

Non prima delle 6:00

R. Bautista Agut (24) vs T. Paul (35)

John Cain Arena

Non prima delle ore 4:00

B. Shelton (89) vs J. Wolf (67)

Kia Arena

Non prima delle ore 3:00

K. Pliskova (30) vs S. Zhang (23)