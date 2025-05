Roland Garros, Alcaraz per la conferma: Zverev e Djokovic a caccia di riscatto. Swiatek vuole il poker

Ecco i giocatori più attesi al secondo appuntamento slam stagionale a partire dai campioni in carica Alcaraz e Swiatek, che si presentano però con sensazioni diametralmente opposte

Dopo aver visto quali sono gli azzurri più attesi, andiamo a scoprire i giocatori che per un motivo per un altro saranno più attenzionati da tifosi e addetti ai lavori al prossimo Roland Garros, a partire da Carlos Alcaraz che va a caccia di conferme, passando per i giocatori a caccia di riscatto come Alexander Zverev e Iga Swiatek, fino all’incognita Novak Djokovic.

Alcaraz per confermarsi

Osservato speciale insieme a Jannik Sinner sarà senza dubbi Carlos Alcaraz, unico giocatore in grado nell’ultimo anno e mezzo di tenere testa al n°1 al mondo e batterlo con continuità e senza dubbi il miglior giocatore sulla terra rossa nel circuito, come dimostrano i Masters 1000 vinti a Montecarlo e Roma prima di presentarsi a Parigi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Carlitos arriva al Roland Garros con l’intenzione di confermarsi e bissare il titolo della passata stagione. I favori dei pronostici sono dalla sua, anche perché rispetto ad altri pretendenti al titolo come Sinner, Zverev o Djokovic avrà un tabellone ben più agevole.

Zverev, voglia di riscatto

Chi contrariamente ad Alcaraz si presenta al Roland Garros con ambizioni certamente ridimensionate rispetto a un anno fa è Alexander Zverev, che dopo aver perso la finale dell’Australian Open è entrato con un vortice di risultati negativi dal quale non sembra voler uscire, come testimonia anche la precoce eliminazione dall’ATP 500 di Amburgo.

D’altra parte il Roland Garros rimane lo slam più congeniale a Zverev, dunque quale miglior torneo se non questo per provare a riscattare gli ultimi mesi negativi e magari – alleggerito dal fatto di partire ben dietro a Sinner e Alcaraz (e forse non solo) nelle gerarchie dei favoriti – conquistare bel tanto bramato primo slam che l’anno scorso proprio qui gli era sfuggito per un pelo.

Djokovic vuole ruggire ancora

I risultati deludenti (per uno come lui) ottenuti nell’ultimo anno abbondante, la separazione da Andy Murray e gli infortuni sempre più frequenti hanno fatto scattare qualche campanello d’allarme nella testa dei tifosi sul possibile ritiro di Novak Djokovic. Ma mai dare per vinto Nole, a meno che sia lui stesso ad annunciarlo.

Difficile considerarlo tra i favoritissimi alla vittoria finale del Roland Garros, anche perché per la prima volta in carriera il serbo si presenterà a Parigi senza nemmeno aver vinto un match nei Masters 1000 sulla terra che lo hanno preceduto. Per riprendere un po’ di fiducia e familiarità con la superficie Djokovic ha infatti deciso di disputare l’ATP 250 di Ginevra la settimana precedente all’Open di Francia, spingendosi in finale in svizzera dove andrà a caccia del suo 100esimo titolo. E chissà che questo traguardo non possa sbloccare Novak e caricarlo in vista del Roland Garros, dove comunque sarà chiamato a una complicata cavalcata per provare a trionfare.

Swiatek per il poker

Nonostante i brutti risultati ottenuti nell’ultimo periodo che l’hanno fatta crollare nel ranking al quinto posto, Iga Swiatek non può che essere la favorita al Roland Garros, torneo che vince da tre edizioni consecutive (e ora insegue dunque un clamoroso poker) e che ha già conquistato in quattro occasioni in totale. Insomma quale miglior luogo se non Parigi per tornare a rivedere ai suoi livelli colei che per due stagioni è stata dominatrice assoluta del circuito femminile, ma che non vince un titolo proprio dal Roland Garros 2024.

Sabalenka per dimostrare di essere la n°1 non solo sul cemento

Le condizioni di incertezza di Swiatek aprono però le porte anche ad altre giocatrici, su tutte Aryna Sabalenka, che dopo aver fatto incetta di titoli slam sul cemento negli ultimi due anni, può ora dimostrare di essere la n°1 anche sulla terra rossa, superficie sulla quale ha dimostrato anche in passato di saper rendere al meglio, ma dove è spesso e volentieri stata oscurata proprio dalla polacca.