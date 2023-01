L'Austalian Open delle sorprese: eliminate Swiatek e Gauff

22-01-2023 08:44

Australian Open stregati per Iga Swiatek. La polacca, numero 1 del mondo e grande favorita per conquistare la prima corona della carriera a Melbourne, sulla scorta degli otto tornei vinti nel 2022, tra i quali Roland Garros e US Open, è stata infatti eliminata a sorpresa agli ottavi di finale da Elena Rybakina, vittoriosa grazie a un doppio 6-4.

La kazaka, numero 22 del seeding e vincitrice di Wimbledon 2022, ferma quindi la corsa della finalista della scorsa edizione degli Australian al termine di un match comunque tutt’altro che spettacolare e infarcito di errori da ambo le parti. Rybakina alla fine ne commetterà 25 non forzati, ma anche sei aces, venendo trascinata proprio dall’efficacia della prima di servizio al cospetto di un’avversaria irriconoscibile, che perde due volte il servizio nel primo set. Reazione Swiatek all’inizio del secondo, ma il 3-0 dura poco, Rybakina contiunua ad affidarsi al servizio e pareggia i conti. Decisivo l’ottavo game: la kazaka fa il break alla terza opportunità e vola verso il successo.

Nei quarti Rybakina se la vedrà con la lettone Jelena Ostapenko, testa di serie numero 18, protagonista dell’altra sorpresa della giornata, il successo sulla 18enne statunitense Cori Gauff, battuta 7-5, 6-3 e condizionata dal nervosismo e dai tanti errori al servizio, in parte indotti dal coraggio e dalla qualità delle risposte di Ostapenko, brava ad orientare il match dalla propria parte nei momenti decisivi, il 6-5 del primo set, con il break che lo decide, e sul 4-3 del secondo.