18-01-2023 18:19

Complice la pioggia che ha stravolto la seconda giornata costringendo ad interrompere o rinviare diversi match, il terzo giorno di partite agli Australian Open 2023 è stato ricchissimo. Questa volta il meteo, dopo la pazza giornata di lunedì, nella quale la pioggia aveva seguito un’ondata di caldo soffocante che aveva a propria volta imposto una breve pausa, ha dato tregua, permettendo lo svolgimento di tutti i match in calendario. Il programma si è quindi allineato a metà percorso del secondo turno tanto nel tabellone maschile, quanto in quello femminile.

Australian Open, day 4: tocca di nuovo a Djokovic, Rublev e Zverev

Mercoledì conosceremo quindi i nomi degli ultimi 16 tennisti che daranno vita al tabellone del terzo turno, i sedicesimi di finale. In campo scenderanno sei dei primi 10 del seeding, ma nessuno di loro è atteso da test particolarmente probanti. Incassata la notizia dell’eliminazione di Rafa Nadal, Nole Djokovic sembra destinato a proseguire il proprio cammino verso la finale: il francese Enzo Couacaud, proveniente dalle qualificazioni, non può far temere il serbo.

Stesso discorso per Andrey Rublev, atteso dal finlandese Emil Ruusuvuori e per Holger Rune contro lo statunitense Cressy, mentre dopo non aver impressionato nel primo turno Casper Ruud, testa di serie numero 2, dovrà fare attenzione al giovane Jenson Brooksby, ennesimo profilo da seguire del vivaio statunitense. Curiosità anche per Sascha Zverev, che dopo aver sofferto per cinque set al debutto contro il peruviano Varillas, testerà la propria condizione dopo il lungo stop affrontando il nigeriano d’america Michael Mmoh.

Australian Open 2023, Camila Giorgi e Lucrezia Stefanini vogliono il terzo turno

Gli italiani chiamati a scendere in campo al Melbourne Park nella giornata di mercoledì 19 gennaio saranno due sugli appena tre sopravvissuti rispetto ai 12 di partenza. Il bilancio non può che essere negativo, ma l’autorità con cui Jannik Sinner ha superato i primi due turni lascia ben sperare che il talento di San Candido possa provare ad eguagliare il miglior risultato raggiunto agli Australian, i quarti di finale del 2022.

Jan giocherà nella mattinata di venerdì contro l’ungherese Marton Fucsovics, mentre giovedì toccherà a Camila Giorgi e Lucrezia Stefanini cercare il non facile accesso al terzo turno. La marchigiana sfiderà Anna Karolina Schmiedlova, ex top 30 precipitata ora oltre la 100ª posizione, cercando di vendicare l’eliminazione subita al primo turno da Martina Trevisan proprio ad opera della slovacca. Per la toscana, invece, proveniente dalle qualificazioni e capace di eliminare l’esperta tedesca Maia al primo turno, ci sarà l’ostacolo rappresentato dalla russa Varvara Gracheva, che ha sorprendentemente eliminato la connazionale Darja Kasatkina , testa di serie numero 8.

Australian Open 2023, gli orari di tutti i singolari della quarta giornata

Di seguito il programma completo della terza giornata dei tabelloni del singolare maschile e femminile, con gli orari italiani dei match suddivisi per campi di gara.

Tutte le partite degli Australian Open 2023 saranno trasmesse dai canali Eurosport 1 e Eurosport 2, visibili anche sulla piattaforma DAZN.

ROD LAVER ARENA

Dall’1: [5] Sabalenka- Rogers

a seguire: Brooksby-[2] Ruud

Fernandez-[4] Garcia

[Q] Couacaud-[4] Djokovic

Vondrousova-[2] Jabeur

MARGARET COURT ARENA

Dall’1: [Q] Volynets-[9] Kudermetova

a seguire: [16] A. Kontaveit-Linette

[LL] Mmoh-[12] Zverev

Liu-[12] Bencic

Murray-Kokkinakis

JOHN CAIN ARENA

Dall’1: [WC] Townsend-[19] Alexandrova

a seguire: Davis-[26] Mertens

[8] Fritz-[WC] Popyrin

Mannarino-[22] De Minaur

KIA ARENA

Non prima delle 3: [5] Rublev-Ruusuvuori

[WC] Birrell-Fruhvirtova

Cressy-[9] Rune

1573 ARENA

Non prima delle 3: Shelton-[Q] Jarry

Putintseva-[30] Pliskova

[27] Dimitrov-Djere

COURT 3

Dall’1: Chardy-[25] Evans

a segire: [23] Schwartzman-Wolf

Vekic-[18] Samsonova

Parrizas Diaz-Potapova

COURT 6

Non prima delle 5: [LL] Kudla-Humbert

a seguire: Gracheva-[Q] Stefanini

COURT 7

Dall’1: [30] Davidovich Fokina-Paul

a seguire: [Q] Schmiedlova-Giorgi

[23] S.Zhang-Martic

[Q] Holt Q-[24] Bautista Agut

COURT 8

Non prima delle 4.30: [27] Begu-Siegemund

[14] Carreño Busta-Bonzi