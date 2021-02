Australian Open, Nadal passa agilmente il turno

La quarta giornata dell’Australian Open si conclude con la vittoria in scioltezza dello spagnolo e numero due delmondo, Rafael Nadal che supera in tre turni l qualificato statunitense Michael Mmoh (23 anni, numero 177 del mondo) per 6-1 6-4 6-2.

Una prova che certifica come i problemi alla schiena che lo avevano bloccato in ATP Cup sono stati messi alle spalle: il maiorchino ha fatto 7 ace, messo in campo il 73% di prime e finalizzato l’84% dei punti con la prima.

OMNISPORT | 11-02-2021 14:49