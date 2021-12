Australian Open, Naomi Osaka difenderà il titolo

28-12-2021 15:25

La nuova stagione tennistica è alle porte con la ATP Cup, torneo maschile per nazionali che come tradizione da tre anni a questa parte segnerà l’inizio dell’annata, arriva una notizia importante per il tennis femminile.

Naomi Osaka è infatti pronta per il rientro sui campi, che avverrà agli Australian Open, il primo Slam della nuova stagione, in calendario tra il 17 e il 30 gennaio.

Ad ufficializzarlo è stata la stessa giapponese, numero uno del mondo per 25 settimane nel 2019 e vincitrice proprio dell’Open oceanico nel 2021, oltre che nel 2019, che ha postato sui propri canali social una foto che la ritrae in partenza per l’Australia.

La decisione sembra quindi sancire la fine del lungo tunnel nel quale Naomi era caduta nella seconda parte del 2021, sfociato nelle precoci eliminazioni all’Olimpiade di Tokyo, dove era stata anche la tedofora incaricata di accendere il braciere olimpico, salvo venire eliminata a sorpresa al terzo turno, come accaduto poco dopo agli Us Open, torneo del quale Osaka era detentrice, ma che la giapponese abbandonò in lacrime in una drammatica conferenza stampa nella quale annunciò la necessità di prendersi un periodo di pausa.

La condizione in Australia non sarà certo delle migliori dopo tanti mesi di stop, ma la volontà di rientrare è il segnale che tutti gli appassionati di tennis aspettavano da una delle campionesse più controverse degli ultimi anni.

