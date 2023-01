Australian Open, nessuna sorpresa: Tsitsipas in semifinale

24-01-2023 13:44

Nessuna sorpresa, Stefanos Tsistispas vola in semifinale agli Australian Open dove affronterà Karen Khachanov che ha approfittato del ritiro per infortunio di Sebastian Korda.

Il greco si è imposto in tre set sul giovane Lehecka con il punteggio di 6 -3, 7 – 6, 6 – 4. Solo nel secondo set ha avuto qualche difficoltà in più. Come successo nel match con Sinner l’arma in più il servizio, la capacità di annullare cinque palla break e alzare il livello nel momento un po’ più complesso sfruttando la propria esperienza.

Si tratta della terza semifinale consecutiva a Melbourne per il tennista (la quarta in carriera). Ora, insieme a Djokovic è il favorito per la vittoria finale.

Il greco, nato ad Atene, è ancora in corsa anche nel torneo di doppio.