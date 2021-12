Australian Open: Roger Federer non ci sarà: quando può rientrare

08-12-2021 14:20

Era ampiamente annunciato fin da metà novembre, ma ora è anche ufficiale: guardando l’entry list del primo major della stagione 2022, gli Australian Open, tra i primi cinquanta si nota l’assenza di Roger Federer. La notizia è stata confermata dalle parole degli organizzatori del torneo oceanico e visivamente dal tabellone degli attualmente iscritti, in cui al momento è prevista la partecipazione di 49 giocatori della top 50 mondiale (appunto, tutti tranne il campione svizzero).

Una riabilitazione molto più lunga del previsto costringe il campione elvetico a dare forfait. Ma al momento non sembra avere altra scelta date le sue condizioni e l’età sportivamente molto avanzata. Per un giocatore normale sarebbe già arrivato da tempo il ritiro, ma la voglia e la determinazione nel voler continuare a giocare sta per ora avendo la meglio.

Gli Australian Open sono anche l’ultima manifestazione Slam che lo svizzero ha conquistato nel 2018, battendo in finale Cilic. Meravigliosa anche l’edizione 2017, che ha registrato sempre il trionfo di Roger, in gran forma e capace di regolare prima il connazionale Wawrinka e poi lo spagnolo Rafa Nadal.

Ma quando può rientrare a questo punto Roger Federer, vincitore di 20 Slam? A questo punto la calma la farà da padrone, ma sicuramente l’obiettivo dell’ex numero 1 del mondo è quello di giocare sicuramente il torneo di Wimbledon a Londra. Probabile dunque che Federer sia di ritorno sui campi, se tutto andrà bene, per la stagione sull’erba.

