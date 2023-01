Australian Open, Rune lancia la sfida a Rublev: "Non sono un outsider"

21-01-2023 12:20

Continua il torneo di Holger Rune, vincitore del masters di fine anno di Parigi Bercy. Il danese ha vinto nella notte contro il francese Ugo Humbert ed ha ottenuto il pass per gli ottavi di finale dove ora affronterà il russo Rublev.

“Ho tanta passione e voglio giocare queste partite. Essere in questo torneo è davvero eccitante, non mi sento mai sfavorito qualsiasi sia il mio avversario. Lui è un avversario molto duro e gioca molto bene qui, è davvero molto solido. Bravo al servizio e sia di diritto che rovescio. Cosa è cambiato dopo l’ingresso alla Top Ten? Direi nulla, forse sono più fiducioso. Lunedì devo giocare bene per battere Andrey, ne sono consapevole. Ogni match è duro ma io mi concentro solo su me stesso e lavoro su cosa posso fare. Credo di aver dimostrato in tutti i match di essere cresciuto e voglio fare bene. Un solo match giocato prima del torneo? Per alcuni è un problema, ma credo che se entri in campo con la giusta mentalità puoi fare tutto”