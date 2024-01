Australian Open, Sinner-Medvedev: il pronostico di Panatta, i messaggi di Goggia, Tamberi e Paltrinieri

Jannik Sinner si prepara a scendere in campo per la finale degli Australian Open: il tennista azzurro sfida il russo Medvedev e tutta Italia si prepara a fare il tifo per lui

27-01-2024

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Sveglia presto, anche se almeno per una volta non prestissimo, caffè e poi c’è spazio solo per Jannik Sinner. L’Italia domani mattina si sveglia con un solo obiettivo: quello di schierarsi alle spalle del tennista italiano che si gioca in finale il titolo degli Australian Open contro il russo Daniil Medvedev in quello che sembra un appuntamento con la storia.

Il pronostico di Panatta

L’ultimo italiano a vincere uno slam è Adriano Panatta. L’ex tennista azzurro conquistò il successo a Parigi nel 1976 e ora si trova nei panni del tifoso nel seguire Sinner e la sua scalata agli Australian Open.

Nel consueto appuntamento con Paolo Bertolucci a “La Telefonata”, il romano sembra non avere dubbi: “Non vedo come può perdere, deve succedere la fine del mondo per perdere contro Medvedev, gioca talmente meglio di tutti, vince il primo slam e passa al numero 3 (Bertolucci però lo corregge visto che anche in caso di vittoria Jannik rimarrà il numero 4, ndr), allora rimane quarto e ancora resiste il mio record. Lui non deve fare la corsa su di me, deve fare la corsa su Djokovic, Federer e Nadal”.

Bertolucci e la similitudine con Federer

Ad andare anche un passo più in là è Paolo Bertolucci che è da sempre un grande ammiratore di Jannik Sinner. Nel corso del suo intervento nel podcast “La telefonata”, l’ex tennista italiano fa notare: “Federer ha vinto il suo primo slam dopo 17 tentativi, domani sarà anche il 17esimo tentativo di Jannik”.

Sinner: l’in bocca al lupo di Goggia, Tamberi e Paltrineri

Eurosport ha deciso di realizzare un video per incoraggiare e caricare Jannik Sinner in vista della finale di domani mattina chiamando a raccolta tanti personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Tra questi anche Sofia Goggia da sempre grande tifosa di Jannik a cui l’accomuna l’amore per lo sci: “Vai Jannik, siamo tutti con te”.

A tifare per l’azzurro ci sarà anche l’ex cestista Gigi Datome: “Hai già fatto qualcosa di straordinario, in bocca al lupo, facci saltare sul divano”. E non manca il messaggio di uno degli atleti più vincenti della nostra storia come Gregorio Paltrinieri: “In bocca al lupo a Jannik, noi ti seguiremo dall’Italia, metticela tutta e ricordati che le finali si vincono ancora prima di scendere in campo”.

E tra quelli che vincono le finali c’è anche Gianmarco Tamberi: “Volevo farti un grandissimo in bocca al lupo da me e da tutto il mio team. Noi siamo in Sudafrica per preparare le Olimpiadi di Parigi ma ti stiamo seguendo da qua. In bocca al lupo e facci divertire”.

Il retroscena di Eubanks

A commentare gli Australian Open per la ESPN negli Stati Uniti c’è anche il tennista di casa Christopher Eubanks che ha condiviso un retroscena su Sinner: “Jannik è uno dei ragazzi più apprezzati nello spogliatoio. Penso che tutti i giocatori siano favorevolmente impressionati dalla sua persona e ne apprezzano il successo qui. E’ un giocatore che va d’accordo con tutti, parla con tutti, che siano gli addetti allo spogliatoio o gli altri giocatori che gli augurano buona fortuna”.

