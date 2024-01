Australian Open: Sinner-Medvedev, perché la finale in tv non è in chiaro, è evento di rilevanza nazionale?

L'attesissimo confronto di domani mattina tra l'azzurro e il russo sarà trasmesso solo sulle pay-tv, il precedente della Schiavone al Roland Garros

27-01-2024 10:04

Dopo la maratona notturna delle semifinali, con tantissimi italiani che hanno messo la sveglia per assistere al match tra Sinner e Djokovic iniziato alle 4.30 nostrane, tutto il paese è in legittima fibrillazione per la finalissima degli Australian Open che vedrà, l’azzurro affrontare Daniil Medvedev. Anche chi non è abbonato a Sky, Dazn o a Eurosport, le emittenti che trasmettono il torneo dello Slam per conto di Discovery che ne detiene i diritti, sperava di poter assistere al match in chiaro ma al momento l’ipotesi è stata scartata.

Gli Australian Open non sono un evento di rilevanza nazionale

L’idea di vedere sulla Rai o su altri canali in chiaro la gara di Sinner nasceva dalla legge sugli eventi di rilevanza nazionale per i quali deve essere assicurata la trasmissione in chiaro. Un tema che si era posto anche nella passata stagione calcistica, in occasione delle semifinali di Champions League e della UEFA Europa League, che avevano visto coinvolte diverse squadre italiane, e per altri eventi tennistici come Roland Garros e Wimbledon ma Calcio e finanza rivela che le finali degli Slam tennistici (tra cui l’Australian Open) non rientrano nella lista degli eventi di interesse nazionale,

Questi gli eventi per cui è obbligatoria la diretta in chiaro, dalla Nazionale al Gp d’Italia di F1

Ma quali sono gli appuntamenti per i quali deve essere garantita la trasmissione in chiaro? L’AgCom ha stilato nel 2012 una lista di eventi per i quali bisogna «assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari:

le Olimpiadi estive ed invernali;

la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio;

la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio;

tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;

la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane;

il Giro d’Italia;

il Gran Premio d’Italia automobilistico di Formula 1;

il Gran Premio d’Italia motociclistico di Moto GP;

le finali e le semifinali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo, rugby alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;

gli incontri del torneo Sei Nazioni di rugby ai quali partecipi la squadra nazionale italiana;

la finale e le semifinali della Coppa Davis e della Fed Cup alle quali partecipi la squadra nazionale italiana e degli Internazionali d’Italia di tennis alle quali partecipino atleti italiani;

il campionato mondiale di ciclismo su strada;

il Festival della musica italiana di Sanremo;

la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro La Scala di Milano e la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro San Carlo di Napoli;

il concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia.

L’AgCom specifica che «gli eventi di cui ai punti b) e c) del precedente comma 1 sono trasmessi in diretta integrale. Per gli altri eventi è facoltà delle emittenti televisive decidere le modalità di trasmissione in chiaro, che potranno essere di diretta integrale o parziale o differita totale o parziale».

I precedenti di Schiavone e Berrettini

La Rai non ha neanche fatto un tentativo per assicurarsi la finale, giudicando l’evento troppo caro per un orario comunque di scarso appeal. Proprio la Rai però nel 2010 trasmise, pur non avendo i diritti, la finale del Roland Garros femminile, che vide il trionfo della Schiavone sull’australiana Stosur. Episodio però antecedente alla lista del 2012.

Di recente le pay tv hanno deciso di trasmettere in chiaro nel 2015 la finale degli Us Open donne tra Pennetta e Vinci su Deejay Tv e quella di Wimbledon del 2021 quando Berrettini perse con Djokovic e l’evento fu trasmesso in chiaro anche da Tv8, legato al circuito Sky.

La scelta stavolta è stata diversa. Ciò non significa ovviamente che Discovery non possa decidere per sua strategia commerciale di trasmettere l’evento in chiaro all’ultimo momento. A quanto risulta a Calcio e Finanza, attualmente non è prevista una modifica della programmazione e l’evento rimane calendarizzato su Eurosport, a pagamento.