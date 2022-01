Australian Open: sit-in dei tifosi di fronte Hotel di Novak Djokovic

06-01-2022 16:14

Al momento attuale, il numero uno del mondo Novak Djokovic è fuori dagli Australian Open, dopo il rifiuto del visto da parte delle autorità di frontiera dell’Australia. Djokovic infatti non ha mai comunicato il proprio stato vaccinale, e proprio per questo rischia di non giocare il primo slam della stagione, dove ha già vinto per ben nove volte.

Il campione serbo è al momento in isolamento in un hotel a Carlton, Australia, dove risiedono tutti gli “immigrati” del paese e ora è in attesa di giudizio. Lunedì dovrebbe esserci la risposta del giudice. Nelle ultime ore si sono riuniti alcuni tifosi del campione serbo e stanno realizzando una sorta di sit in in difesa del loro beniamino.

Molti infatti sono gli appassionati che vorrebbero vedere Nole competere agli AO, ma questo non può ovviamente andare a discapito di tutti coloro che si sono presentati con una situazione vaccinale completa.

OMNISPORT