Auto incendiata, bombe carta e petardi: notte folle a Foggia

Notte di follia a Foggiadopo che i rossoneri hanno perso il derby contro il Lecce, valido per la 28a giornata del campionato di Serie B. Al “Via del Mare” ha deciso un gol del bomber giallorosso Andrea La Mantia, che ha mantenuto la squadra di Liverani in corsa per la promozione diretta e ha inguaiato il Foggia nella lotta per non retrocedere in Serie C.

Ebbene dopo la gara in terra salentina i tifosi dei Satanelli hanno incendiato l’automobile dell’attaccante Pietro Iemmello, una Mercedes nera che il giocatore aveva parcheggiato sotto casa. A riferirlo è la ‘Gazzetta dello Sport’, secondo cui prima dell’alba, verso le 4, era stata anche lanciata una bomba carta all’interno del pastificio Tamma, l’azienda di proprietà dei fratelli Franco e Fedele Sannella, patron del Foggia Calcio.

Infine un terzo petardo, la cui esplosione è rimasta senza conseguenze, è stato fatto scoppiare nel giardino della casa del calciatore Massimiliano Busellato, che è stato espulso nei minuti finali del derby perso dalla squadra allenata da Pasquale Padalino.

La questura sta indagando sull'accaduto attraverso i filmati delle telecamere di video sorveglianza. Al termine della partita, sentitissima, lo stadio era presidiato da pattuglie di polizia e carabinieri.

Il Foggia sta attraversando un momento difficile in campo, dove la classifica è pesante anche a causa della penalizzazione di quattro punti, scoria del processo subito in estate per i presunti pagamenti in nero, ma anche fuori dal campo, perché è di questi ultimi giorni l’ipotesi di una possibile nuova penalità a causa del ritardo nel pagamento degli stipendi. La società è alle prese con una corsa contro il tempo per scongiurare un ulteriore handicap che complicherebbe di molto il cammino verso la salvezza.

Dall’altra parte il Lecce, neopromosso in B, si trova nei quartieri altissimi della classifica: mister Liverani predica calma, ma l’obiettivo playoff sembra stare stretto a società e tifosi.



