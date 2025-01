AZ Alkmaar-Roma, dove vederla in tv e streaming: orario, probabili formazioni e arbitro

I giallorossi hanno bisogno di un successo per rilanciarsi: le possibili scelte di Ranieri e come seguire la sfida in diretta

Semaforo verde sulla settima giornata della prima fase di Europa League. La classifica è molto corta e i punti e i gol inizieranno a pesare ancora di più. La Roma al momento è al quattordicesimo posto e deve conquistare una vittoria per sperare ancora di qualificarsi agli ottavi. Ma per i giallorossi fare risultato sarebbe necessario anche per allontanarsi dalla zona eliminazione e ipotecare i playoff. E i capitolini se la vedranno con l’AZ Alkmaar, staccata di un solo punto e alla ricerca di un successo per risalire.

AZ Alkmaar-Roma, come stanno

Ranieri è riuscito a svegliare i giallorossi dal letargo e dopo la sconfitta contro il Como dello scorso dicembre, la Roma non ha perso più. L’allenatore ha puntato su alcune scelte precise: Hummels al centro della difesa, Angelino più alto, Saelemaekers sul versante opposto e Dybala libero di svariare dietro Dovbyk con l’aiuto di una mezz’ala d’inserimento o un’altra mezza punta. Anche l’AZ è in salute, nonostante lo 0-0 dell’ultima sfida contro l’Utrecht. Gli olandesi hanno battuto anche l’Ajax in Coppa, dimostrando le loro qualità. In campionato sono un po’ in ritardo, a causa del brutto inizio di stagione, ma ora il copione è cambiato.

Dove vedere AZ Alkmaar-Roma: diretta tv e streaming

Il fischio d’inizio della sfida tra l’AZ Alkmaar e la Roma è in programma per le ore 18.45 all’AFAS Stadion. La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport e non ci sarà la possibilità di vederla gratis e in chiaro. Il match si potrà vedere anche in streaming su Sky Go e NOW.

Partita: AZ Alkmaar-Roma

Data: giovedì 23 gennaio

Orario: 18:45

Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 252)

Streaming: Sky Go, NOW

AZ Alkmaar-Roma, le probabili formazioni

Svilar ha la febbre, ma dovrebbe stringere i denti visto che ancora i giallorossi non possono contare su Gollini come secondo portiere. Ranieri potrebbe pensare a qualche rotazione ma Koné e Paredes partono favoriti rispetto a Pisilli. Nei tre dietro reclama spazio Hermoso, mentre sulla trequarti El Shaarawy è in leggero vantaggio su Pellegrini.

AZ ALKMAAR (4-3-3) : Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, Moller Wolfe; Clasie, Mijnas, Koopmeiners; Poku, Parrott, Lahdo. All. Martens

: Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, Moller Wolfe; Clasie, Mijnas, Koopmeiners; Poku, Parrott, Lahdo. Martens ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri

L’arbitro di AZ Alkmaar-Roma

Sarà l’arbitro bosniaco Irfan Peljto a dirigere la sfida d’Europa League tra AZ Alkmaar-Roma, settimo turno della fase campionato di Europa League. Assistenti i connazionali Senad Ibrišimbegović e Davor Beljo. C’è solo un precedente con questo direttore di gara, risalente al 10 dicembre 2020 nella sfida di Europa League contro il CSKA Sofia. In quell’occasione, i giallorossi dell’allora tecnico Fonseca persero 3-1.

