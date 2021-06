Bagnaia avvisa Quartararo e torna sull'errore del Mugello

In vista del GP di Barcellona, Bagnaia vuole voltare pagina: “Questo weekend lo affronterò in modo normale, già lunedì dopo il Mugello mi sentivo meglio e più rilassato e ho iniziato a guardare avanti – dice Bagnaia -. Abbiamo la fortuna di avere un’altra gara vicina e devi concentrarti subito per fare in modo che le cose possano essere più semplici. Devo separare le emozioni, già da lunedì grazie al supporto di tutti ho iniziato a farlo: una tragedia come questa non si dimentica, però, ma si va avanti pensando che lo stesso Jason aveva il nostro stesso sogno”.

Bagnaia non vuole far scappare Quartararo: “Di solito rivedo i GP, ma stavolta no, ho cercato di dimenticare quanto accaduto, ma credo che fossimo i soli a poter avere lo stesso passo di Fabio Quartararo e di potergli insidiare la vittoria – dice Pecco -. Spero quindi di essere veloce qui come al Mugello e recuperare i punti persi lì anche perché non possiamo perdere altro terreno da Quartararo: lui è un grande avversario, è forte, costante e ha trovato una sua dimensione nel team Yamaha ufficiale. Noi purtroppo abbiamo già una gara di gap da lui, io ho fatto già uno zero e dobbiamo recuperare: farò di tutto per stargli davanti”.

Bagnaia torna sull’errore del Mugello: “Qualsiasi cosa possa dire so che rischio di essere massacrato, ma da casa non si colgono le situazioni mentre io so come sono andate le cose e cosa è successo: è stato un errore per mancanza di concentrazione – spiega Pecco -. È stato stupido passare sul cordolo dell’Arrabbiata 2, ma è stata questione di deconcentrazione, poi ognuno può pensarla come vuole: credo non sia di buon gusto parlare male del pilota e non capire la disgrazia, tutto qui”.

OMNISPORT | 03-06-2021 19:01