Bagnaia: "Bene sul bagnato. Penalità? Colpa mia"

Chiudere al quarto posto dopo essere partito 16°, essere subito scivolato in 18ª posizione e aver anche fatto due giri di penalità può bastare per considerare il weekend francese positivo per Francesco Bagnaia.

La prima vittoria in MotoGP è ancora rinviata, ma non era certo questo il weekend per riprovarci viste le premesse.

Anzi, a salvare la domenica del torinese ha pensato la pioggia:

“Non è stata una giornata facile – ha detto Bagnaia ai microfoni di ‘Sky Sport MotoGP – Subito dopo la partenza c’era qualcosa che non andava. Ho sperato con tutto il cuore che iniziasse a piovere per cambiare moto perché con quella da bagnato quest’anno mi sono sempre trovato bene, ma quando è successo ho scoperto di aver ricevuto due giri di penalità. Sono entrato a 63 km/h, ho fatto un errore io. La rimonta è stata lunghissima e divertente, un ‘Flag to flag’ in queste condizioni è stato qualcosa a cui non sono abituato, ma alla fine è stato meglio così”.

Il primato in classifica è perso, ma Pecco è ottimista: “Sono arrivato quarto, quindi un po’ mi girano. Ho perso tre punti da Fabio, che è davanti, ma dopo la rimonta di oggi possiamo essere abbastanza soddisfatti. Sono contento anche perché l’anno scorso sull’acqua non andavo bene”.

